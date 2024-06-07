Французький "Міраж" проти російської орди

Не F-16 єдиними: Україна до кінця року має отримати французькі винищувачі "Міраж". Принаймні, такою заявою українців обнадіїв президент Франції Еммануель Макрон. Що це за літаки, та чи здатні вони змінити ситуацію на полі бою, - дізнавався УНІАН

У четвер ввечері, як грім серед ясного неба, пролунала заява французького лідера Еммануеля Макрона про передачу Україні бойових літаків Dassault Mirage 2000.

"Завтра ми розпочнемо нову програму співробітництва та оголосимо про постачання серії Mirage 2000-5 – французьких бойових літаків, які дозволять Україні захищати свою землю та повітряний простір. З завтрашнього дня ми розпочинаємо програму підготовки пілотів і передамо ці літаки до кінця року", – сказав Макрон.

Кількість літаків він не уточнив, додавши, що програму підготовки українських пілотів почнуть вже цього літа.

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"Нам потрібно від 5 до 6 місяців, щоб навчити їх у Франції, щоб вони були готові до кінця року", – зазначив президент Франції.

"Французький F-16", або непоганий літак для свого часу

Новина викликала бурю емоцій у звичайних українців. Дійсно, з суто психологічної точки зору довгоочікувана передача Україні західних літаків – подія величезної значимості, яка додає нам впевненості у перемозі. А ось практичний зиск від цього не очевидний: в усякому разі, якщо порівнювати технічні характеристики французького винищувача з російською авіацією.

Подивимось на те, що таке "Міраж". Винищувач Mirage 2000 здійснив свій перший політ у 1978 році – майже півсторіччя тому. У тому ж році, коли США ввели в експлуатацію F-16 Fighting Falcon. Роком раніше, у 1977-му, вперше піднявся в повітря радянський МіГ-29, який і досі виступає основою винищувальної авіації Повітряних сил України.

Можна сказати простіше: Mirage 2000 – один з ранніх (хоча й не перших) винищувачів четвертого покоління. Порівнювати його з машинами 4+, які з'явилися на межі століть, досить складно, адже вони належать до одного покоління лише формально. Варто також додати, що Франція ніколи не мала таких ресурсів, як США та СРСР, і тому скласти реальну конкуренцію авіабудівникам найбільш потужних держав світу їй було важко.

Загалом "Міраж" можна назвати компромісом між вартістю і бойовою ефективністю: це свого роду бюджетний аналог американських винищувачів 70-х років. Як і F-16, "француз" отримав один двигун, досить обмежений радіус дії та непогану маневреність. Якщо казати про бойову ефективність, то у базовій версії він знаходився ближче до МіГ-29, ніж до F-16, хоча радянський літак відрізнявся двома двигунами.

Mirage 2000 приймав участь у бойових діях, хоча й не так активно, як F-15 або F-16. Повідомлялось, що у серпні 1995-го один з таких літаків збили серби із ПЗРК "Ігла", а у наступному році грецький Mirage 2000 збив над Егейським морем турецький F-16. "Міражі" використовувались у Каргільському конфлікті 1999-го (прикордонний конфлікт між Індією і Пакистаном): зокрема, для атак наземних цілей.

Mirage 2000: радіолокаційне обладнання

Варто зазначити, що Mirage 2000 – ціле сімейство бойових машин, які іноді досить суттєво відрізняються між собою. Наприклад, Mirage 2000D – це не стільки винищувач, скільки спеціалізований ударний літак. У свою чергу, Mirage 2000-5 (саме його отримає Україна) є модернізованим експортним варіантом, що розробили на початку 90-х, оновивши бортові системи винищувача.

Mirage 2000-5 має двигун Snecma M53, його максимальна швидкість складає 2300 км/год. Практична стеля літака становить майже 17 тис. м, а практична дальність – приблизно 1800 км.

Самі по собі ці характеристики мало про що розкажуть: та ж максимальна швидкість практично нічого не вирішує в умовах сучасної війни. А справді важливою для Mirage 2000-5 стала нова радіолокаційна станція Radar Doppler modele Y (RDY), яка може виявляти цілі розміром з винищувач на дальності до 120-130 км. За цим показником французький літак трохи кращий за російський Су-27СМ/СМ3, однак програє більш сучасним винищувачам - в першу чергу, Су-35С.

Відомо, що радіолокаційна станція Су-35С типу Н035 "Ирбис" здатна виявляти цілі типу винищувач на дальності 300 км. В деяких джерелах можна знайти дані про 400 км, однак, вочевидь, це повинні бути дуже великі цілі, які можна виявити лише в "ідеальних" умовах.

Окрім Су-35С, одним з найбільш масових російських винищувачів є Су-30СМ. Він має РЛС Н0011М "Барс" з набагато більш скромними показниками. За даними з відкритих джерел, "Барс" може виявити винищувач типу Міг-29 на дальності приблизно 140 км.

Зброя класу "повітря-повітря": на що здатен "Міраж"

Ще важливішим є питання озброєння: і тут різниця між Mirage 2000-5 і новими російськими літаками стає ще більшою.

Оскільки сам по собі "Міраж" є невеликим одномоторним літаком, його бойове навантаження становить відносно "скромні" 6,2-6,3 тонн. І хоча це суттєво більше, ніж у МіГ-29, однак значно менше, ніж можуть нести згадані вище Су-35С та Су-30СМ (приблизно 8 тонн).

Та головна перевага останніх криється не у кількості озброєння, а у номенклатурі. Якщо не розглядати ракети малої дальності, які програли "еволюційну боротьбу" і зараз практично не використовуються, то основною ракетою Mirage 2000-5 є MICA (Missile d’Interception de Combat et d’Autodéfense), яку прийняли на озброєння у 90-ті роки.

Ракета отримала тепловізійну головку самонаведення (MICA-IR) та активну радіолокаційну (MICA EM). Заявлена максимальна дальність ракети досягає 80 км. Де-факто, мова йде про аналог ранніх версій американської AIM-120 AMRAAM, які з'явились на початку 90-х. На той момент MICA відповідала б всім вимогам часу, однак вже у 2000-х її характеристики виявились недостатніми.

Самі американці створили на базі AMRAAM покращені версії, зокрема, AIM-120D з дальністю 160-180 км. Можливо, їх інтегрують (або вже інтегрували) під F-16, які передадуть Україні. Під Mirage 2000 ракету AIM-120 не інтегровано.

Що стосується російських літаків, то вони давно отримали далекобійні ракети класу "повітря-повітря", які за показниками дальності суттєво перевершують не тільки MICA, а навіть останні версії AMRAAM. Мова про ракету Р-37М, побудовану на базі Р-33, заявлена дальність якої складає 300 км. І хоча на практиці вона є, напевно, меншою, це аж ніяк не відміняє загрози, яка від неї походить.

Достовірно відомо, що Р-37М можуть використовувати Су-35С, Су-30СМ2 (покращений Су-30СМ) та перехоплювач МіГ-31БМ. Тобто загальна кількість носіїв нової ракети може складати приблизно 150-200 винищувачів. Та навіть якщо ця цифра виявиться меншою, ефективність Mirage 2000 все одно не буде такою, як кілька десятиліть тому.

"Коли ми говоримо про російські літаки, такі як Су-35, що можуть нести ракети великої дальності на базі Р-33 з дальністю 200 кілометрів і радарами, які бачать на кількасот кілометрів, то проти них використовувати Mirage 2000 ризиковано. У французького літака дальність по локатору складає 120 кілометрів, а дальність по ракетам – 80 кілометрів. Тобто в будь-якому разі це не літак для повітряних боїв. Оптимальна схема його використання – це місії у якості носія крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG, а також знищення ворожих крилатих ракет і "Шахедів"", – говорить УНІАН голова інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Сергій Згурець.

Єдиною ракетою класу "повітря-повітря", яка гарантовано перевершує російські зразки є MBDA Meteor, яка має прямоточний повітряно-реактивний двигун, що дозволяє підтримувати високу швидкість польоту на всій траєкторії, але, з іншого боку, збільшує інфрачервону помітність ракетної атаки. Дальність Meteor складає приблизно 200 км.

Носіями цієї ракети виступають лише шведський JAS-39 Gripen, "загальноєвропейський" Eurofighter Typhoon та французький Dassault Rafale. Зі всіх цих літаків тільки Gripen мав шанси потрапити до України, втім, нещодавно шведи дали зрозуміти, що не будуть постачати "Гріпени". Принаймні, до передачі Україні перших F-16.

(Не)потрібний літак: чи допоможе Україні Mirage 2000

Та чи можна сказати, що Mirage 2000-5 – "поганий" винищувач? Насправді, ні. Це все ще боєздатна машина, яка суттєво краща за відверто застарілий по всіх показниках МіГ-29.

Більше того, існує точка зору, що характеристики російських винищувачів завищені, а отже "Міраж" буде більш ефективним, ніж можна передбачати.

"Mirage 2000-5 йде з оновленою системою радіолокації, яка суттєво краща за ті системи, що мають росіяни. У випадку зі своєю авіацією росіяни ставлять плюси як зірочки на вірменські коньяки. А насправді до тактико-технічних характеристик цих літаків є питання. Як ми бачимо, російські літаки нищаться нашими силами протиповітряної оборони, тому я вважаю зазначені характеристики російських РЛС пропагандою", – розповідає УНІАН авіаційний експерт, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

…Загалом, Mirage 2000-5 – не поганий варіант для України, який навіть може залишити свій слід у війні. Однак, формально, він не має переваг над російськими літаками, а окрім того суттєво поступається F-16, якщо казати про штатну номенклатуру озброєння.

Тому постачання "Міражів" буде мати сенс лише у випадку скільки-небудь значної кількості цих літаків. В іншому випадку, це тільки ускладнить логістику та обслуговування парку Повітряних сил, який і так згодом буде складатись із практично ні в чому не уніфікованих радянських і американських винищувачів.

За даними з відкритих джерел, загальна кількість побудованих Dassault Mirage 2000 становить близько 600 одиниць: мова йде про всі версії літака, багато з яких вже давно на звалищі. Сама Франція станом на 2024-й має на озброєнні 27 літаків Mirage 2000-5F. Якщо їх всі передадуть Україні, то це буде відчутне посилення наших Повітряних сил.

Ілля Ведмеденко