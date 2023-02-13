Багато західних партнерів передають Україні озброєння для боротьби з російськими окупантами, які можуть незабаром піти в новий наступ. Так, Данія надала нашій країні всі свої САУ CAESAR.
Про передачу самохідних гаубиць від Данії повідомило Міністерство оборони України в Twitter і супроводило свій пост відео:
"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи".
САУ CAESAR - що про неї відомо, характеристики
САУ CAESAR - французька самохідна артилерійська 155-мм установка. Максимальна дальність стрільби - 42 км.
Характеристики CAESAR:
- калібр – 155 мм;
- боєкомплект -18;
- швидкість - 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям;
- дальність стрільби - до 42 кілометрів залежно від типу боєприпасів;
- скорострільність - 6 пострілів менш ніж за хвилину.
Крім того, гаубиця використовує систему управління вогнем FAST-Hit, яка автоматизована з прив'язкою GPS.
Нагадаємо, 30 січня 2023-го року прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила передачу Україні 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.
"Ми передаємо всі наші 19 гаубиць", — заявила вона в Одесі під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.