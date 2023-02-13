Данія перебувала в постійному контакті з українською стороною, зокрема й щодо САУ.

Багато західних партнерів передають Україні озброєння для боротьби з російськими окупантами, які можуть незабаром піти в новий наступ. Так, Данія надала нашій країні всі свої САУ CAESAR.

Про передачу самохідних гаубиць від Данії повідомило Міністерство оборони України в Twitter і супроводило свій пост відео:

"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи".

САУ CAESAR - що про неї відомо, характеристики

САУ CAESAR - французька самохідна артилерійська 155-мм установка. Максимальна дальність стрільби - 42 км.

Характеристики CAESAR:

калібр – 155 мм;

боєкомплект -18;

швидкість - 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям;

дальність стрільби - до 42 кілометрів залежно від типу боєприпасів;

скорострільність - 6 пострілів менш ніж за хвилину.

Крім того, гаубиця використовує систему управління вогнем FAST-Hit, яка автоматизована з прив'язкою GPS.

Нагадаємо, 30 січня 2023-го року прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила передачу Україні 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.

"Ми передаємо всі наші 19 гаубиць", — заявила вона в Одесі під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: