Зеленський та Фредеріксен говорили про можливість посилення української ППО на півдні та про розширення "танкової коаліції".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила передачу Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

"Ми передаємо всі наші 19 гаубиць", - заявила вона в Одесі під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський зазначив, що цей візит прем'єр-міністра Данії, яку супроводжують кілька міністрів, зокрема оборони та закордонних справ, свідчить про підтримку України.

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"В Одесі проведено перемови, які стосуються всіх ключових аспектів взаємодії. По-перше, це оборона. Дякую Данії за посилення нашої артилерії, зокрема за фундаментальне рішення постачання гаубиць Caesar", - сказав Зеленський.

Також він подякував країні за готовність долучитись до "танкової коаліції". Зеленський уточнив, що це питання сьогодні обговорювалось, він не хотів би говорити про це в деталях, але вірить, що Україна побачить цю техніку найближчим часом.

"Також говорили про можливість посилення нашої протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня держави", - сказав президент України.

Він додав, що головне в цьому питанні – це швидкість. Йдеться не тільки про Данію, а й про всіх партнерів України.

Допомога Україні від Данії - що відомо

У грудні 2022 року Київ звернувся до Копенгагена з проханням надати гаубиці французького виробництва Caesar.

19 січня закордонні ЗМІ повідомили, що Данія передасть Україні ці артилерійські системи озброєння.

Водночас Копенгаген не вступив до "танкової коаліції". Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен заявив, що є 44 танки, але 14 з них зараз знаходяться в країнах Балтії, інші 30 танків не передадуть Україні, бо країна допомагає захищатися від російської агресії інакше.

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