Якби не закордонні мікросхеми та плати, російським військовим доводилося б наводити вогонь артилерії, як за часів Другої світової війни - за допомогою паперової мапи.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння і військової техніки Генерального штабу Збройний сил України Андрій Рудик заявив, що практично вся високотехнологічна електроніка на службі в російських артилеристів - імпортна.

"Найбільша прикрість полягає у тому, що, якби не іноземні комплектуючі у складі електронного начиння артилерії та ракетної техніки, російські війська навряд могли б здійснювати настільки широкомасштабні терористичні акти проти цивільного населення України...", - сказав він під час брифінгу.

За словами Рудика, як показали дослідження, російський військово-промисловий комплекс не здатен виготовити щось складніше за резистори, транзисторні матриці та резонатори.

Він продемонстрував трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини "Багет-83", що застосовується в складі автоматизованої системи управління наведенням та вогнем реактивної системи залпового вогню "Торнадо-Г".

"Тут ви можете побачити мікросхеми виробництва США та Швейцарії. З відповідним маркуванням, серійними номерами та іншими вихідними даними. У блоку електронному 14Ц821С..., що входить до складу супутникової навігаційної системи, взагалі немає нічого російського – всі складові американського, південнокорейського та швейцарського походження", - сказав Рудик.

Представник Генштабу також продемонстрував на одному зі слайдів трофейну командно-спостережну машину 1В1003 комплексу засобів автоматизованого управління вогнем артилерії 1В198 "Канонада".

"Електроніка даної техніки є прикладом тотальної залежності російського ВПК від іноземних комплектуючих", - наголосив він.

За словами Рудика, достатньо розглянути обчислювальний блок ТЕЦА, в якому з російського лише корпус, а все "начиння" має американське, тайванське, нідерландське та німецьке походження.

"Фактично, якби не закордонні мікросхеми та плати, даний комплекс просто би не існував, а російським військовим доводилося б наводити вогонь артилерії, як у Другу світову війну - за допомогою паперової мапи", - заявив Рудик.

Він зауважив, що наявність такої кількості іноземних компонентів у російській електроніці "не означає неефективність санкційної політики західних партнерів та України проти РФ".

"Навпаки. Якби не суттєві економічні обмеження, запроваджені проти російського режиму, Україні довелося б зіткнутися зі значно більшою кількістю сюрпризів та відкриттів у вигляді іноземних виробів та технологій на службі у країни-агресора", - сказав Рудик.

Представник Генштабу зазначив, що Україна вдячна партнерам за постійну допомогу та підтримку в напрямку скорочення доступу Росії до таких технологій.

"Однак Росія й далі продовжує отримувати важливі для скоєння нових воєнних злочинів проти цивільного населення України мікросхеми, чіпи, перетворювачі та інші високотехнологічні вироби", - зауважив він і наголосив на необхідності нівелювання існуючих каналів такого постачання.

Уникнення санкцій проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні 2022 року видання WSJ вже писало, що Китай збільшив експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, які також мають військове застосування, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згідно з даними китайської митниці, за перші п'ять місяців 2022 року поставки мікросхем з Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі, до приблизно $50 мільйонів порівняно з тим же періодом роком раніше.

У лютому цього року WSJ знову повідомив, що попри міжнародні санкції та експортний контроль Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні. Зокрема, китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, технології для створення перешкод і деталі для реактивних винищувачів російським держкомпаніям, що знаходяться під санкціями.

Раніше в грудні стало відомо, що до Росії продовжують постачати мікрочіпи, вироблені західними компаніями. Для цього в березні 2022 року були створені фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу, через які в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів. Це деталі виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon.

Нещодавно журналісти видання NOS з'ясували, що Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників із Нідерландів. Схема реалізується через невелику групу китайських компаній, які закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в Росію. Стверджується, що Росія отримує чіпи двох основних голландських виробників - NXP і Nexperia.

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