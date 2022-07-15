Зростання експорту мікрочіпів, оксиду алюмінію та інших товарів подвійного призначення підриває зусилля Заходу зупинити військові дії Росії проти України.

Китай збільшив експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, які також мають військове застосування, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Це ускладнює зусилля США та західних союзників із ізоляції економіки країни-агресора та послаблення її армії, пише The Wall Street Journal.

Згідно з даними китайської митниці, за перші п'ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі, до приблизно $50 мільйонів проти того ж періоду роком раніше. Експорт інших компонентів, таких як друковані плати, зріс у відсотках двозначних цифр. Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу для виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.

Зазначається, що багато китайських продавців техніки продовжують вести справи з Росією, незважаючи на контроль з боку США.

Китайсько-російська торгівля чіпами та іншими компонентами з потенційним військовим застосуванням включає як невеликі приватні компанії, так і розгалужені державні підприємства. Через неповні дані та складні мережі дочірніх компаній і посередників важко відстежити всю діяльність, зазначає WSJ.

Китайські офіційні особи заявили, що країна не продає зброю Росії. І загальний експорт з Китаю до Росії цього року суттєво впав, оскільки багато китайських компаній не хочуть мати проблеми зі США.

Загалом, пише WSJ, підтримка Пекіна є критично важливою для Москви. Доходи від нафти і газу складають значну частку російської економіки. У той час як європейські країни прагнуть скоротити закупівлі російських енергоресурсів, президент Росії Володимир Путін наголосив на важливості продажу набагато більшої кількості енергії Китаю та іншим країнам Азії в майбутньому.

Що Китай продає Росії

Дослідники вашингтонської некомерційної організації C4ADS, яка відстежує загрози безпеці, вивчали торгівлю між російськими оборонними фірмами та конгломератом China Poly Group, який контролюється центральним урядом Китаю.

Дочірні компанії Poly включають ключового китайського виробника зброї та експортера стрілецької зброї, ракетних технологій і, нещодавно, лазерних технологій проти дронів.

У період з 2014 по січень 2022 року дослідник C4ADS Наомі Гарсія ідентифікувала 281 раніше нерозголошену партію товарів, які мають як цивільне, так і військове призначення, від дочірніх компаній Poly до російських оборонних організацій.

В одній з останніх поставок наприкінці січня, згідно з дослідженням, Poly Technologies відправила частини антен підсанкційній російській оборонній компанії "Алмаз-Антей". За словами Гарсії, вона не виявила поставок Poly російським оборонним компаніям після початку вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Російські митні записи, перевірені C4ADS, свідчать, що частини антени призначені для використання в радарі, який є складовою російської зенітно-ракетної системи С-400. Російські ЗМІ із посиланням на Міністерство оборони країни заявляли, що система С-400 використовувалася під час війни в Україні.

"Poly Technologies, безсумнівно, сприяє придбанню російським урядом частин ракетної системи", — сказала Гарсія.

У січні Державний департамент США запровадив санкції щодо компанії Poly Technologies за участь у розповсюдженні ракетних технологій. Представник Державного департаменту заявив, що санкції пов’язані з передачею компанією технологій балістичних ракет іншій країні, але не назвав, якій саме.

Poly не відповіла на запит про коментар, а представник прес-служби Poly поклав трубку, коли запитали про її роботу з Росією. "Алмаз-Антей", Мінекономрозвитку та Мінпромторгу Росії, відмовилися від коментарів.

Окрім радіолокаційних компонентів і напівпровідників, китайські експортери також допомогли заповнити прогалину в базових матеріалах, які Росії заборонено постачати з інших країн.

У березні Австралія заборонила експорт оксиду алюмінію та кількох інших супутніх продуктів, мотивуючи їх використанням у розробці зброї. Відтоді, згідно з даними китайської митниці, експорт оксиду алюмінію до Росії різко зріс, досягнувши 153 тисяч тонн у травні порівняно з 227 тоннами в тому ж місяці минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у червні Сполучені Штати Америки ввели санкції проти п'яти китайських компаній: Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic and World Jetta (HK) Logistics. Причиною стала підтримка російського оборонного і військового секторів до і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

10 червня після зустрічі міністрів оборони США і Китаю в Піднебесній повідомили, що не надавали Росії військової допомоги. Через два дні в КНР зробили аналогічну заяву і описали відносини з РФ, як "партнерство, а не альянс". Воно не спрямоване проти третьої країни.

При цьому в Держдепі США вважають, що Китай підтримує Росію і повторює кремлівську пропаганду. КНР також купує нафту з РФ у великих обсягах, через що в Штатах розкритикували Піднебесну і звинуватили в мовчазній згоді з російською агресією.

Вас також можуть зацікавити новини: