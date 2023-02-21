Поки незрозуміло, коли саме буде ухвалено остаточне рішення або коли ці танки можуть прибути до Україну.

Адміністрація Байдена може змінити курс і використати повноваження президента, щоб надати Україні танки M1 Abrams, які зберігаються на складах.

Таку думку висловив головний заступник помічника секретаря з військово-політичних питань Стенлі Браун на полях IDEX 2023 в Об'єднаних Арабських Еміратах, пише Breaking Defense. За його словами, майже через місяць після оголошення про своє рішення відправити танки M1 Abrams до України, США все ще вирішують, який варіант краще - вилучати машини з наявних запасів або замовляти виробництво нових.

Коли наприкінці січня Вашингтон оголосив, що відправляє до Києва 31 танк Abrams, мова йшла про машини M1A2, і що для їхнього придбання буде використано Ініціативу сприяння безпеці України. Це свідчить про те, що танки будуть закуплені, а не вилучені зі складів США. Однак, за словами Брауна, це рішення фактично не прийнято.

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"Потенційно це може бути комбінацією закуплених та взятих зі складів танків. Abrams у нас є на озброєнні. У нас є різні версії Abrams, деякі старіші…, і я не знаю, які конкретно Україна врешті-решт отримає", - сказав Браун.

Він зазначив, що поки неясно, коли саме буде ухвалено остаточне рішення або коли ці танки можуть прибути до Україну.

Зазначається, що такий крок - передача зі складів - потенційно міг би пришвидшити поставку танків Abrams в Україну.

Танки Abrams для України - що відомо

25 січня президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон. Доставка танків займе кілька місяців.

Як повідомило Politico із посиланням на джерела, США збираються поставити Україні танки Abrams більш сучасної модифікації M1A2. Ця версія танків має більш складну оптику та системи управління, ніж старіша версія А1, яку армія США збирається зняти з експлуатації в найближчі роки. Версія M1A2 допомагає екіпажам швидко відстежувати дружні машини, визначати позиції противника і обробляти запити артилерії.

Пізніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд наголосила, що США не зможуть доставити в Україну танки Abrams до початку очікуваного навесні наступу.

При цьому екс-голова ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус вважає, що Кремлю час почати турбуватися через поставку американських танків Abrams в Україну, оскільки це було дуже важливе рішення. Він підкреслив, що зараз Україна буде отримувати сучасні західні озброєння, в тому числі танки. І ця зброя перевершує старі радянські зразки.

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