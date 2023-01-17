Знищувати такий тип ракет може, зокрема, Patriot останньої модифікації.

Наразі в Україні немає протиракетного озброєння, здатного ефективно знищувати російські балістичні ракети Х-22, одна з яких 14 січня влучила у багатоповерхівку Дніпра.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону генерал Ігор Романенко, "з дуже малою імовірністю" такі ракети знищують комплекси С-300, але вони не виготовлені для таких цілей.

"У перспективі це може бути Patriot" PAC-3 (це остання модифікація), а також франко-італійський комплекс FSAF SAMP/T, який задекларований як засіб ЗРК зі знищення балістичних ракет на театрі воєнних дій, але це не означає, що він буде дуже ефективний", - зауважив Романенко.

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Сучасні російські балістичні ракети не тільки летять по балістичній території і є гіперзвуковими, вони ще й маневрують, додав генерал. "І це найбільша проблема для ЗРК, які повинні завчасно їх виявити, супроводжувати з мінімальними помилками і наводити свої антиракети", - відповів він.

"Такі цілі здатні знищувати тільки сучасні ЗРК. У нас такого поки ще немає. Тобто немає основ протиракетної оборони, і ми вимушені її будувати у ході війни", - зауважив Романенко.

Х-22 влучила у багатоповерхівку Дніпра

14 січня росіяни випустили по Україні 38 ракет різного типу, зокрема балістичні Х-22, одна з яких влучила у житловий будинок в Дніпрі, де мешкало до 1,1 тисячі людей.

Пізніше у Повітряних силах зізналися, що ППО не можуть знищувати такі цілі через недостатню кількість відповідних засобів.

Питання про передачу FSAF SAMP/T – установки, яка теоретично зможе прикрити небо від Х-22, порушили на Заході напередодні повітряної атаки ворога. Однак далі дискусій і повідомлень у ЗМІ поки справа не рухалась.

Також відомо про передачу Україні кількох батарей Patriot, одну з яких передасть Берлін. Після чергового масованого обстрілу РФ у США пообіцяли передати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

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