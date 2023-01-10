Італія готується передати Україні систему SAMP / T / скріншот

Італія має намір поставити Україні систему протиракетної оборони, але перед відправкою повинна вирішити технічні проблеми.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, пише Reuters. За його словами, Італія працювала з французами над вирішенням проблем до розгортання ЗРК SAMP/T.

"Затримки немає... Але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб обладнання працювало, військове командування працює над цим", - сказав голова МЗС Італії.

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Військова допомога Україні від Італії

Як повідомляв УНІАН, у грудні Сенат Італії схвалив урядову резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в розмові з Володимиром Зеленським підтвердила "повну підтримку" України своїм урядом і заявила, що Рим розгляне питання надання Україні систем ППО. Невдовзі після цього міністр оборони Гвідо Кросетто обережно висловився про те, чи зможе Італія поставити Україні системи ППО, такі як франко-італійські SAMP/T.

На початку січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем'єра Італії Франческо Тало закликав Рим якнайшвидше передати Києву додаткові засоби ППО. Пізніше стало відомо, що Італія готує шостий пакет оборонної допомоги Україні, уряд погоджує останні деталі.

9 січня газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання Італією нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця нібито через політичну напруженість, фінансові міркування та брак обладнання. Джорджія Мелоні, яка є твердим прихильником України, нібито зіткнулася з опором у питанні поставок зброї від її правих союзників по коаліції Маттео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі. Обидва політики мають давні зв'язки з Москвою. Але в обох партіях заперечують наявність будь-яких проблем з указом про допомогу Україні.

Ще одна проблема, яка нібито стримує прийняття рішення, - побоювання з приводу позбавлення італійської армії систем ППО, пише La Repubblica, оскільки дві з п'яти її ракетних батарей вже направлені в Кувейт і Словаччину. За даними газети, влада Італії наприкінці січня ухвалить рішення, які військові засоби і в якій кількості будуть відправлені на війну в Україну.

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