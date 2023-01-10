Італія планує поставити Україні системи ППО, такі як франко-італійські SAMP/T.

Італія має намір поставити Україні систему протиракетної оборони, але перед відправкою повинна вирішити технічні проблеми.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, пише Reuters. За його словами, Італія працювала з французами над вирішенням проблем до розгортання ЗРК SAMP/T.

"Затримки немає... Але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб обладнання працювало, військове командування працює над цим", - сказав голова МЗС Італії.

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Військова допомога Україні від Італії

Як повідомляв УНІАН, у грудні Сенат Італії схвалив урядову резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в розмові з Володимиром Зеленським підтвердила "повну підтримку" України своїм урядом і заявила, що Рим розгляне питання надання Україні систем ППО. Невдовзі після цього міністр оборони Гвідо Кросетто обережно висловився про те, чи зможе Італія поставити Україні системи ППО, такі як франко-італійські SAMP/T.

На початку січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з дипломатичним радником прем'єра Італії Франческо Тало закликав Рим якнайшвидше передати Києву додаткові засоби ППО. Пізніше стало відомо, що Італія готує шостий пакет оборонної допомоги Україні, уряд погоджує останні деталі.

9 січня газета La Repubblica повідомила, що рішення про постачання Італією нової зброї в Україну було відкладено до наступного місяця нібито через політичну напруженість, фінансові міркування та брак обладнання. Джорджія Мелоні, яка є твердим прихильником України, нібито зіткнулася з опором у питанні поставок зброї від її правих союзників по коаліції Маттео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі. Обидва політики мають давні зв'язки з Москвою. Але в обох партіях заперечують наявність будь-яких проблем з указом про допомогу Україні.

Ще одна проблема, яка нібито стримує прийняття рішення, - побоювання з приводу позбавлення італійської армії систем ППО, пише La Repubblica, оскільки дві з п'яти її ракетних батарей вже направлені в Кувейт і Словаччину. За даними газети, влада Італії наприкінці січня ухвалить рішення, які військові засоби і в якій кількості будуть відправлені на війну в Україну.

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