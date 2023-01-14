США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони.

Білий дім засудив новий масований обстріл Росією українських міст, в тому числі влучання російської ракети у житловий будинок в Дніпрі.

"Ці удари - ще один приклад жорстокої і варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по критично важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом і теплом українське цивільне населення", - йдеться в письмовій заяві представника Ради національної безпеки.

У заяві також наголошується, що США будуть продовжувати надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони, "разом з союзниками і партнерами".

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"І ми продовжимо нашу роботу з притягнення російських сил до відповідальності за їхні військові злочини і злодіяння. Росія продовжує недооцінювати силу і рішучість українського народу, і ці останні спроби його деморалізувати вкотре зазнають невдачі", - підкреслюють в Білому домі.

Масований ракетний удар по Україні – обстріл Дніпра

14 січня Росія випустила 38 ракет різного типу по українських містах, цілячись, зокрема, в енергооб’єкти. Водночас у Дніпрі окупанти влучили у багатоверхівку, у якій мешкало близько 1700 осіб.

В знищеному під’їзді могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 – діти. Відомо, що серед постраждалих – 14 дітей, наймолодшій дитині три роки. Всі діти ушпиталені, стан однієї з постраждалих – дев’ятирічної дівчинки – описують як важкий.

У будинку відсутнє світло- та газопостачання, внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд повністю зруйновано, в інших – вибито шибки. Більш як 1000 людей мають потребу в житлі.

Рятувальники продовжують розбирати завали та діставати з-під них людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов інформував, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

Водночас росіяни регочуть над трагедією, закликаючи до ще більшої крові серед українських цивільних.

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