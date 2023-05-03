Президент України Володимир Зеленський впевнений, що партнери нададуть Україні бойові літаки після початку наступу, Відповідну заяву він зробив 3 травня на прес-конференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНІАН,
Зокрема, Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готова Фінляндія надати власні винищувачі Україні, зазначив, що у Фінляндії немає літаків F-16, однак є винищувачі Hornet, але вони "дуже старі і їх не дуже багато".
"Фінська позиція географічно значно відрізняється від багатьох європейських країн та країн НАТО… Зараз застарілі Hornet ми замінюємо на F-35. І це дуже великі обсяги закупівлі для такої країни, як ми", - сказав він.
Водночас, президент Фінляндії додав, що його країна не могла віддати Україні свої Hornet до того, як отримає нові літаки, й до того часу Hornet вже будуть непридатні.
"Але нам подобаються ваші літаки…", - відповів на це Зеленський.
Він вчергове наголосив, що Україна конче потребує бойових літаків.
"Нам потрібні вони, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть? Я впевнений. Але це війна, і ми повинні постійно доводити це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед і показуємо, що за три дні нас неможливо захопити, а вже потім нам дають якусь зброю", - розповів президент.
За словами Зеленського, після успіхів на полі бою Україні вдалося отримати далекобійну артилерію та інше озброєння.
"І тому я впевнений, що у нас будуть літаки. Тому що скоро у нас буде наступ. І після нього, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б, щоб було навпаки, адже нам було б так легше. Але є, як є, і ми за це вдячні", - сказав глава держави.
Авіація для ЗСУ - що важливо знати
Україна продовжує закликати інші країни передати їй сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі над ворогом. Але наразі союзники не поспішають із цим рішенням.
27 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що надання Україні винищувачів F-16 не призведе до ескалації, а дозволить стримувати Росію, і це доводить раніше передане союзниками Україні озброєння для захисту.
За словами військових експертів, без підтримки з неба здійснювати контрнаступ Україні буде дуже важко.
Однак, 29 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починатиме контрнаступ, не очікуючи на надання бойових літаків від партнерів.