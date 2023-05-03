Раніше президент заявляв, що Україна планує розпочати контрнаступ, не очікуючи на надання винищувачів від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що партнери нададуть Україні бойові літаки після початку наступу, Відповідну заяву він зробив 3 травня на прес-конференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНІАН,

Зокрема, Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готова Фінляндія надати власні винищувачі Україні, зазначив, що у Фінляндії немає літаків F-16, однак є винищувачі Hornet, але вони "дуже старі і їх не дуже багато".

"Фінська позиція географічно значно відрізняється від багатьох європейських країн та країн НАТО… Зараз застарілі Hornet ми замінюємо на F-35. І це дуже великі обсяги закупівлі для такої країни, як ми", - сказав він.

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Водночас, президент Фінляндії додав, що його країна не могла віддати Україні свої Hornet до того, як отримає нові літаки, й до того часу Hornet вже будуть непридатні.

"Але нам подобаються ваші літаки…", - відповів на це Зеленський.

Він вчергове наголосив, що Україна конче потребує бойових літаків.

"Нам потрібні вони, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть? Я впевнений. Але це війна, і ми повинні постійно доводити це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед і показуємо, що за три дні нас неможливо захопити, а вже потім нам дають якусь зброю", - розповів президент.

За словами Зеленського, після успіхів на полі бою Україні вдалося отримати далекобійну артилерію та інше озброєння.

"І тому я впевнений, що у нас будуть літаки. Тому що скоро у нас буде наступ. І після нього, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б, щоб було навпаки, адже нам було б так легше. Але є, як є, і ми за це вдячні", - сказав глава держави.

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Україна продовжує закликати інші країни передати їй сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі над ворогом. Але наразі союзники не поспішають із цим рішенням.

27 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що надання Україні винищувачів F-16 не призведе до ескалації, а дозволить стримувати Росію, і це доводить раніше передане союзниками Україні озброєння для захисту.

За словами військових експертів, без підтримки з неба здійснювати контрнаступ Україні буде дуже важко.

Однак, 29 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починатиме контрнаступ, не очікуючи на надання бойових літаків від партнерів.