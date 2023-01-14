Вже відомо, що силами ППО збито щонайменше 10 ракет – це чотири Одещина, три Миколаївщина, три Вінничина. Решта результатів уточнюється.

За попередніми підсумками ворожі атаки по зоні відповідальності Сил оборони півдня відбувались з повітря та безпосередньо з Чорноморського басейну, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вже зараз підводячи підсумки певні ми бачимо, що атаки, наприклад, по нашому регіону дійсно відбувалися з повітря – це ракети типу "Х-101" і "Калібрами" безпосередньо з Чорноморського басейну", - сказала Гуменюк.

За її словами, після певної паузи, яку ретельно відстежували Сили оборони півдня, ворог розпочав досить інтенсивне нарощування кораблів-ракетоносіїв на бойовому курсі в Чорному морі.

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"І протягом сьогоднішнього дня постійно нарощувалась і нарощувалась ця присутність. Якщо вчора вони вивели один ракетоносій, то сьогодні протягом дня вони додали ще підводний ракетоносій, потім ще один малий ракетний корабель і ще один фрегат. Таким чином на момент початку масованої ракетної атаки в морі перебувало п’ять ракетоносіїв споряджених 36 "Калібрами". І в тому числі "Калібри" були застосовані під час цієї ракетної атаки",- акцентувала Гуменюк.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня пояснила, що зараз уточнюються та підбиваються підсумки сьогоднішньої ворожої ракетної атаки. "Вже знаємо, що в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони збито щонайменше 10 ракет – це чотири Одещина, три Миколаївщина, три Вінничина. Решту результатів ще уточнюємо. Нажаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Вінничині. Решта результатів нам ще поки невідома", - зазначила Гуменюк.

Також вона зазначила, що випадки падіння уламків ракет на територію іншої держави - це прорахунки тактики ворог. "Тому що дійсно влучання на територію іншої держави, зокрема, і навіть падіння уламків це прорахунки в бойових діях. Я думаю, коли буде проаналізована ця ситуація світова спільнота надасть оцінку цим діям", - підкреслила Гуменюк.

Масований ракетний удар по Україні 14 січня - що відомо

Раніше сьогодні, 14 січня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що в Чорному морі ворог збільшив угруповання до 7 кораблів, серед яких 1 ракетоносій із 8 ракетами "Калібр" та 2 десантні кораблі.

Пізніше стало відомо, що ворог вивів на бойове чергування ще один надводний і один підводний ракетоносій, загальний залп "Калібрів" становив 20 ракет. Потім окупанти знов посилили угруповання ще одним кораблем з "Калібрами", залп став 28 ракет.

Згодом в ОК "Південь" повідомили, що російські загарбники вивели в Чорне море вже п’ять ракетоносіїв. Загальний залп – 36 "Калібрів".

Також сьогодні в МВС Молдови повідомили, що на території країни в районі прикордонного сектора Ларга (Бричанський район) впали уламки ракет, випущених росіянами по Україні. У відомстві підкреслили, що це вже третій випадок падіння уламків ракет на території Молдови.

З 14:00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських військ. Близько 17:00 почалися відбої тривоги в областях.

Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Наразі відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, російська армія сьогодні атакувала енергетичні об’єкти у шести областях України.

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