Унаслідок ворожих ударів пошкоджено обладнання теплових електростанцій, зазначили у ДТЕК.

Ворог обстріляв дві теплові електростанції ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Минулося без постраждалих, про це повідомляється у Telegram ДТЕК. "Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК "Енерго", які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів... Унаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки", - інформують у компанії.

Зазначається, що це вже 26-й терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.

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Масований ракетний удар по Україні сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, з 14.00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою росіян. Близько 17.00 почалися відбої тривоги по областях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сьогоднішні ракетні удари по українських містах - черговий доказ, що Росія терорист, і їй немає місця у цивілізованому світі. За його словами, в результаті чергової масованої атаки російських окупантів є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях України. Одна з російських ракет поцілила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами цілий під'їзд, загинули п'ятеро людей, а постраждали десятки осіб.

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