БМП знищила один танк загарбників та ще одну одиницю невідомої техніки.

У мережі з'явилося перше відео бойової роботи американської БМП Bradley вночі з використанням протитанкового ракетного комплексу TOW.

Очима українських воїнів став нічник американської БМП, що працює набагато якісніше за російські аналоги. На фрагменті відео з 1:40 видно відпрацювання з TOW відразу за двома цілями з мінімальним часовим інтервалом та подальшою детонацією обох.

Одна із знищених цілей – танк, друга - невідома.

Американські БМП Bradley на фронті

Bradley вже активно працюють на фронті та демонструють неабияку ефективність. Втім, CNN повідомляв, що під час наступальних дій українська армія нібито втратила 16 бойвоих машин M2 Bradley. Згодом у мережі з'явилося відео одного з боїв з окупантами.

13 червня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли 15 бойових машин піхоти Bradley. Водночас у Пентагоні сказали, що не можуть підтвердити інформацію про нібито втрату армією України 16 одиниць бронетехніки.

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