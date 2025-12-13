Навала "‎Су"‎: скільки бойових літаків отримала Росія в цьому році

Нещодавно стало відомо про поставку російській армії нової партії бойових літаків. Це дає підстави підбити підсумки щодо виробництва авіаційної техніки та проаналізувати загальні можливості кремлівської оборонки.

Десятого грудня Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) повідомила про передачу російській армії нової партії фронтових бомбардувальників Су-34.

Останні давно стали одним із символів російсько-української війни – саме їх росіяни використовують для скидання керованих авіабомб з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК), які в народі називають "‎КАБи"‎.

Проте сьогодні мова не про особливості цього літака, а про можливості російського авіабудування в цілому.

Нагадаємо, у жовтні генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації Вадим Бадеха заявив, що корпорація "‎Ростех"‎ цього року "‎поб'є рекорд"‎ з випуску нових літаків, виготовивши у півтора рази більше крилатих машин, ніж у 2024-му.

На той момент це здавалося перебільшенням. Проте, чим ближчим ставав кінець року, тим менш фантастичним виглядав такий сценарій: принаймні, якщо казати про бойові літаки тактичної авіації.

Спочатку подивимося на показники минулого року.

За даними військово-технічного порталу Defence24, у 2024-му росіяни отримали щонайменше 24 бойові літаки, а саме:

• 10 фронтових бомбардувальників Су-34М;

• 6 винищувачів четвертого покоління Су-35С;

• 2 винищувачі четвертого покоління Су-30;

• 6 винищувачів "п’ятого покоління" Су-57.

Ці цифри майже не відрізняються від показників 2022 та 2023 років, коли загальна кількість переданих російській армії машин також перевищувала 20 одиниць.

Водночас наведені цифри сильно контрастують із показниками довоєнних часів, коли РФ ще не стикнулася із санкціями Заходу.

Так, за даними каналу Центру аналізу стратегій та технологій, у 2014 році до Збройних Сил РФ було передано 101 бойовий та навчально-бойовий літак нового виробництва.

У 2015-му цей показник знизився до 89-ти. Потім він почав стрімко падати вниз і у 2019 році обвалився до 20 літаків різних типів.

Скільки ж бойових літаків отримали росіяни у цьому році?

На жаль, детально підрахувати борти немає можливості, адже РФ не називає точної кількості переданих машин, тоді як бортові номери літаків ретушуються.

Проте, є фото і відеоматеріали від Об'єднаної авіабудівної корпорації і корпорації "‎Ростех"‎. Окрім того, подекуди можна зустріти натяки про кількість машин в одній партії від російських блогерів та пропагандистів.

Фронтові бомбардувальники Су-34

Як вже зазначалося, цей літак можна вважати "‎робочою конячкою"‎ Повітряно-космічних сил РФ. Без нього не обходиться жодна велика операція.

Су-34 передавали до лав російської армії протягом усього року.

Про передачу у війська першої у 2025 році партії Су-34 ОАК повідомляла 19 квітня, другої – 10 липня, третьої – 12 серпня, четвертої – 15 вересня, а п'ятої – 6 жовтня. Про передачу шостої партії Су-34 повідомлялося у листопаді. Таким чином, нова (груднева) партія стала вже сьомою.

У кожній з переданих партій було щонайменше два бойових літака, які можна бачити на фото і відеоматеріалах.

Іншими словами, загалом цього року росіяни отримали щонайменше 14 нових фронтових бомбардувальників Су-34, що можна вважати помітним зростанням у порівнянні із минулим роком.

Винищувачі Су-35С

ЯкщоСу-34 це основний російський бомбардувальник, то Су-35С є головним винищувачем Повітряно-космічних сил РФ. Це також найпотужніший російський багатоцільовий винищувач покоління 4+.

Подібно до 34-ки, винищувачі Су-35С росіяни отримували весь рік.

Про передачу Повітряно-космічним силам РФ першої у 2025 році партії винищувачів Су-35С ОАК повідомила 29 березня 2025 року, другої – 12 травня, третьої – 25 червня, четвертої – 21 серпня, а п'ятої – 24 вересня.

1 листопада стало відомо про передачу шостої, останньої на сьогодні партії цих літаків. Деякі джерела кажуть про 3 передані тоді винищувачі, проте достовірно можна казати лише про 2 машини (те саме стосується й попередніх партій).

Таким чином, загалом росіяни цього року отримали щонайменше 12 винищувачів Су-35С – значно більше, ніж у минулому році.

Винищувачі Су-30СМ2

Свого роду доповненням до Су-35С виступає Су-30СМ2, який є модернізованою версією Су-30СМ (останній у свою чергу став модернізацією Су-30МКІ).

На відміну від Су-35С, цей літак є двомісним. Він дещо поступається Су-35С за своїми бойовими можливостями, хоча загалом також є одним з найкращих в арсеналі РФ.

Про Су-30СМ2 останнім часом чутно мало, але деякі дані оприлюднили російські ЗМІ.

Відомо, наприклад, що восени Об'єднана авіабудівна корпорація передала Міністерству оборони РФ нову партію Су-30СМ2, яка, судячи з усього, складалася з двох винищувачів.

Ймовірно, це перші Су-30СМ2, поставлені Морській авіації ВМФ РФ більш ніж за два роки. Відомо також, що цього року "Сушки" постачали Республіці Білорусь, що стало суттєвим посиленням її військово-повітряного потенціалу.

Винищувачі Су-57

Дещодивноювиглядаєісторіяіз першим і фактично єдиним на сьогодні російським винищувачем "п’ятого покоління" Су-57.

Попри гучні заяви щодо перших постачань за кордон, ми досі не побачили жодного літака, виготовленого на експорт. Водночас постачання для російських Повітряних сил фактично припинилися, так по суті і не розпочавшись.

У квітні 2025 року був натяк на нові літаки. Тоді в новосибірському аеропорту Толмачова сфотографували два винищувачі Су-57 з бортовими номерами "25 червоний" (реєстраційний номер RF-81796) та "26 червоний" (реєстраційний номер RF-81).

Фахівці каналу Центру аналізу стратегій та технологій припустили, що це літаки нової побудови, зняті під час перегону із заводу-виробника до європейської частини РФ. Водночас сама ОАК передачу літаків не оголошувала.

Можна припустити, що кілька нових бортів буде урочисто передано Повітряно-космічним силам РФ під Новий рік, але це майже ніяк не вплине на жалюгідний стан програми виробництва винищувача в цілому.

Станом на сьогодні росіяни побудували лише кілька десятків серійних Су-57.

Для порівняння, американських F-35 вже вироблено більше 1200, тоді як китайських J-20 - більше 300. Це при тому, що "китаєць" піднявся в небо пізніше Су-57, а над F-35 росіяни десятиліттями насміхалися, називаючи його "провальним".

Ще гірше справи із Су-75, який ще не здійснив жодного польоту і, ймовірно, існує в кращому випадку як прототип. Є велика ймовірність того, що російське Міноборони взагалі ніколи не закупить цей літак – ніхто не хоче отримати кота в мішку, включаючи саму РФ.

Загальні підсумки року

Таким чином, у 2025-му російська армія могла отримати щонайменше 30 нових бойових літаків тактичної авіації, а саме:

• 14 фронтових бомбардувальників Су-34;

• 12 багатоцільових винищувачів Су-35С;

• 2 багатоцільові винищувачі Су-30СМ2;

• 2 винищувачі пятого покоління Су-57 (під питанням).

Іншими словами, в цьому році росіяни суттєво наростили виробництво бойових літаків. Водночас, зростання відбулося за рахунок машин четвертого покоління, які де-факто являють собою модернізовані версії радянського Су-27.

Якщо говорити про літаки нових типів, то Росія топчеться на місці вже багато років, якщо не десятиліть.

Перспективи цих програм вкрай туманні. Нещодавно РФ похизувалася моделькою нової версії Су-57 із пласкими соплами, але це викликало лише незручні для Росії питання – на кшталт того, коли ж ми побачимо модернізований літак.

На жаль, для України труднощі росіян мало що змінюють, адже на сьогодні ми не маємо жодного літака, який можна було б порівняти за своїми можливостями із Су-30СМ або Су-35С (отримані раніше "Міражі" і F-16 є дуже старими і загалом вичерпали свої можливості).

Радикально змінити ситуацію в небі можуть хіба що Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon або шведський JAS 39 Gripen E/F (про F-35 ми не говоримо, адже цей варіант виглядає фантастичним через позицію США).

Всі ці літаки виступають штатними носіями ракет класу "повітря-повітря" великої дальності MBDA Meteor, які можуть збивати цілі на дистанції до 200 км.

Сьогодні Україна активно веде перемовини щодо постачання Rafale і Gripen, у той час як про можливі постачання Typhoon давно нічого не чутно. Може, це і на краще, адже при купівлі нових літаків краще зосередити зусилля на одній машині (максимум – двох) задля уніфікації авіапарку.

Ілля Ведмеденко