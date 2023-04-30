Окрім цього, Київ отримав від Берліна додатково 8 вантажівок Zetros, а також дві вантажівки 8х6.

Німеччина підтвердила передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Iris-T SLM.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду, де опублікований перелік наданої Україні військової допомоги.

Таким чином, від Німеччини наша держава отримала вже два зенітних ракетних комплекси Iris-T.

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Окрім цього, Київ отримав від Берліна додатково 8 вантажівок Zetros, а також дві вантажівки 8х6 із вісьмома розкатними контейнерами.

Системи ППО Iris-T для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня німецьке видання Spiegel зазначило, що Україна отримала від Німеччини другу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони Iris-T. Доставка цієї ЗРК і 16 керованих ракет відбулася орієнтовно 16 квітня.

В той же день міністр оборони Олексій Резніков підтвердив передачу Україні чергового зенітно-ракетного комплексу установки IRIS-T від Німеччини. Він зазначив, що ця система підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами й чудово себе зарекомендувала.

Перша німецька система Iris-T прибула до наших збройних сил у жовтні 2022 року. У лютому цього року Швеція пообіцяла передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T і Hawk в рамках нового пакету військової допомоги, куди увійдуть також танки Leopard.

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