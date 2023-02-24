Шведи вирішили допомогти Україні захистити небо від російських атак.

Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T і Hawk в рамках нового пакету військової допомоги, куди увійдуть також танки Leopard. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, слова якого наводить видання SVT.

"Україні потрібні системи протиповітряної оборони, для України абсолютно важливо, щоб Росія не отримала панування в повітрі. Це можливість, яку ми повинні забезпечити в довгостроковій перспективі", – заявив Йонсон.

Міністр зазначив, що рішення оголосити про новий пакет військової допомоги саме в річницю російського вторгнення було не випадковим.

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"Це, звичайно, знак з нашого боку по відношенню до Росії, але перш за все по відношенню до України, що ми підтримуємо її, представляючи саме сьогодні новий пакет озброєнь", – заявив він.

Військова допомога Україні від Швеції

Швеція надає Україні військово-технічну та фінансову підтримку з самого початку російського вторгнення. У перші місяці війни допомога обмежувалася в основному стрілецьким озброєнням, пізніше почалися поставки протикорабельних ракет і артилерійських боєприпасів.

Влітку Швеція також приєдналася до міжнародної програмі навчання українських солдатів. Шведські військові інструктори почали навчати українців на британських полігонах.

Вже цього року Швеція пішла набагато далі. У січні були анонсовані поставки шведських самохідних гаубиць, а в лютому – шведських танків.

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