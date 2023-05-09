Раніше в Rheinmetall вже висловлювалися, що не проти ідеї побудувати в Україні танковий завод, не чекаючи закінчення війни.

Німецький концерн Rheinmetall готовий виробляти в Україні танки, системи ППО і боєприпаси, підтвердив глава концерну Армін Паппергер.

Вже найближчими тижнями найбільша оборонна компанія Німеччини спробує укласти відповідні угоди, пише Bild.

Планується створити з українськими компаніями спільні підприємства з виробництва самохідних систем, ППО і боєприпасів. "Таким чином ми дамо Україні можливість захищати себе в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - сказав Паппергер. За його словами, інвестувати в нові заводи повинна влада України.

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Rheinmetall і Україна - що відомо про співпрацю

Ще в лютому 2023 року Rheinmetall заявив про готовність поставити українській армії Panther - найсучасніший бойовий танк у світі.

Після чого слідувала заява збройової компанії про бажання побудувати в Україні танковий завод, не чекаючи кінця війни. Це підприємство могло б виробляти до 400 танків на рік.

На тлі таких позитивних новин, у березні 2023 року, президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Rheinmetall на чолі з Паппергером. Сторони тоді обговорили перспективи розвитку відносин держави зі зброярами ФРН. Жодних подробиць зустрічі прес-служба президента тоді не уточнювала.

Потім стало відомо про відкриття Rheinmetall центру технічного обслуговування української зброї в Румунії.

А в травні цього року Rheinmetall заявив про плани збільшити виробництво боєприпасів з метою допомоги Україні - до 600-700 тисяч снарядів на рік.

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