Влітку Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі і назвала його найпотужнішим бойовим танком у світі.

Головний концерн ФРН Rheinmetall готовий поставити українській армії Panther - найсучасніший бойовий танк у світі, розповів в інтерв'ю Handelsblatt гендиректор Армін Паппергер.

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", - сказав Паппергер. Україна, за його словами, хоче отримати основний бойовий танк, а також проявила інтерес до нової бойової машини піхоти Lynx.

Влітку Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі і назвала його найпотужнішим бойовим танком у світі. Україна, впевнений Паппергер, стане першим покупцем машини.

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Panther існує поки тільки у вигляді демонстраційної моделі. Однак Паппергер обіцяє їхню поставку "через 15-18 місяців".

Для експорту потрібне схвалення уряду Шольца. Паппергер вважає, що Бундестаг це рішення дасть, оскільки запаси бойових танків на складах країн Європи у зв'язку з поставками Україні вичерпуються.

Танк Kf51 Panther - характеристики

У презентації машини німці на перше місце винесли повну цифровізацію машини, що надалі дозволить інтегрувати до неї штучний інтелект. Саме це твердження випереджає навіть встановлення зовсім нової 130-мм гармати замість традиційної 120-мм, а до того ж об'єднану з автоматом заряджання, який вміщує 20 боєприпасів.

130-мм гармата у порівнянні з 120-мм на 50% ефективніша і має значно більшу дальність стрільби. Більше того, гармата може вести вогонь боєприпасами з програмуванням. Звісно танк також оснащений панорамним прицілом SEOSS, з огляду на все, з усіма можливими каналами.

Серед додаткового озброєння вказаний спарений з гарматою кулемет 12,7-мм, а на башті розміщений бойовий модуль з 7,62-мм кулеметом, який має вирішити питання захисту від дронів. Водночас сам KF51 Panther може бути оснащений власним дроном-камікадзе HERO 120 від UVision.

Танка Leopard для України - що відомо

У середу уряд Німеччини схвалив поставку до 178 бойових танків Leopard 1. Ці танки повинні надходити зі старих запасів у Німеччині, Данії та Нідерландах.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до літа танків старого покоління в Україні "буде 20-25, до кінця року - близько 80, а протягом 2024 року - понад 100 одиниць".

Разом з тим Bloomberg відзначає, що Leopard 1 буде слугувати радше доповненням і можливим джерелом запасних частин для нинішніх танків Leopard 2, які набагато швидші й краще озброєні і, отже, на думку Німеччини, можуть змінити правила гри у війні.

Танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, у будь-якому випадку прийдуть запізно для оборони від весняного наступу російських військових, вважають експерти. Німеччина занадто довго вагалася з постачанням бойових танків і, таким чином, мало допомогла Україні з точки зору політичної стратегії.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

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