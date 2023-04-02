У хабі, розташованому неподалік українського кордону, обслуговуватиметься зброя, яка використовується для війни в Україні.

Німецький виробник зброї Rheinmetall будує центр військово-технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в румунському місті Сату-Маре.

Очікується, що цей центр розпочне роботу цього місяця й обслуговуватиме зброю, яка використовується для війни в Україні. Про це пише Reuters.

"Сервісний хаб має відігравати провідну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні, та забезпеченні доступності матеріально-технічного забезпечення", - зазначили в компанії.

У вузлі, розташованому біля кордону з Україною, обслуговуватимуться самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, БМП Marder, броньовані транспортні машини Fuchs і військові вантажівки.

"Для нас у Rheinmetall є ключовою турботою про те, щоб забезпечити сили НАТО та Україну найкращою можливою підтримкою", - сказав виконавчий директор Армін Паппергер у заяві.

Концерн Rheinmetall створив подібний центр у Литві в червні 2022 року для забезпечення підтримкою техніки НАТО в країнах Балтії.

Західна зброя для України - питання обслуговування

Як повідомляв УНІАН, у лютому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував створення хабу з ремонту та модернізації німецьких танків Leopard 2 для подальших поставок бойових машин Україні. Він планував зустрітися з керівництвом німецького концерну з виробництва зброї Rheinmetall, щоб обговорити деталі проекту.

Тим часом стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні танковий завод потужністю близько 400 танків на рік, навіть не чекаючи закінчення війни. За словами голови концерну Арміна Паппергера, вартість проекту - близько 200 мільйонів євро. Завод повинен стати базою для випуску нових танків типу "Пантера" (Panther KF51).

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