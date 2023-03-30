Лідер країни обговорив спільні кроки щодо посилення обороноздатності ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Про це повідомляється на сайті президента України. Зазначається, що на зустрічі сторони детально обговорили поточний стан співпраці з концерном та перспективи її розвитку.

Гарант України акцентував на необхідності подальшого поглиблення та інтенсифікації партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави в перспективі.

Відео дня

Повідомляється, що глава держави висловив подяку провідній оборонній компанії ФРН, а також усьому народу Німеччини за всебічну допомогу й підтримку України в боротьбі проти російської агресії, що триває.

"Цінуємо цю важливу допомогу в нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", – наголосив Зеленський.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Нагадаємо, що наразі Берлін підтримує Київ своєю військовою допомогою на рівні США, Великої Британії та Франції, хоча спочатку щодо підтримки країни наступальною зброєю в уряді ФРН існували певні дискусії.

Буквально 16 березня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 500 пістолетів SFP9, 5 тисяч артснарядів калібру 155 мм, а також 155-міліметрові високоточні керовані боєприпаси, 25 генераторів та ще низка зброї.

Надалі ФРН планує передати ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети до ЗРК Iris-T SLM.

Вас також можуть зацікавити новини: