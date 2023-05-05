Глава концерну оцінив вартість збільшення виробництва в 200-250 мільйонів євро.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує збільшити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні, він має намір виробляти до 600-700 тисяч снарядів на рік.

Як повідомив генеральний директор концерну Армін Паппергер виданню Handelsblatt, концерн, який виробляє 450 тисяч снарядів на рік, вже є найбільшим західним виробником боєприпасів.

"Ми можемо розширити наше виробництво до 600-700 тисяч артилерійських снарядів на рік", - уточнив Паппергер. Він оцінив вартість збільшення виробництва в 200-250 мільйонів євро. Про це Паппергер заявив після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона, який у четвер відвідав завод Rheinmetall для обговорення подальшої підтримки України з боку ЄС.

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Гендиректор концерну також зазначив, що якщо концерн укладе договір з Єврокомісією на виробництво снарядів для України, це замовлення стане одним з трьох найбільших в історії групи. Крім того, в такому випадку Rheinmetall може розраховувати на фінансову підтримку зі спецфондів.

Боєприпаси для України від Євросоюзу

Посли ЄС 3 травня погодили механізм закупівлі боєприпасів для України на 1 млрд євро.

Як зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, загалом ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро - боєприпаси на 1 млрд євро будуть надані зі складів країн-членів Євросоюзу і ще 1 млрд євро ЄС виділяє на їх спільні подальші закупівлі для України.

Також в Європейському оборонному агентстві назвали 18 країн, які купуватимуть снаряди для України.

Раніше "Укроборонпром" уклав з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa угода про виготовлення танкових снарядів калібру 125 мм.

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