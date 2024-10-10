Фактично йдеться пре невеликий безекіпажний літак.

У США успішно завершився випробувальний політ безпілотника Skydweller на сонячних батареях. Мета – створити дрон, який тижнями перебуватиме в повітрі, пише Forbes.

Хоча політ Skydweller (дослівно — Житель неба) тривав усього 22,5 години, мета проекту, який фінансується Військово-морськими силами США, є амбітною: створити патрульний безпілотник, який буде живитися від сонячних батарей вдень і від акумуляторів вночі.

"Шлях до створення сонячних літальних апаратів із фактично необмеженою витривалістю був довгим, усіяним надуманими фрагментами невдалих проектів. Військово-морський флот, нарешті, наближається до нової важливої ​​можливості, яка може змінити його довготривалі місії на великі відстані та започаткувати цілу нову сферу комерційної авіації", – йдеться у публікації.

Skydweller виготовлений з легкого вуглецевого волокна, має розмах крил 72 метри при масі у 2550 кілограмів. Це менше, ніж у багатьох легких літаків, з корисним навантаженням до 360 кг. Важливо, що літак має міцні і при цьому гнучкі крила, що дозволяє йому витримувати навіть важкі аеродинамічні умови.

Раніше невдачі у створення літака на сонячних батареях вже зазнали такі гіганти як NASA, Boeing, DARPA (дослідницьке відомство при Пентагоні), Google і Facebook.

За словами конструкторів Skydweller, під час 22-годинного польоту вони зібрали всі дані, необхідні для підтвердження результатів моделювання. Наступний етап випробувань включатиме польоти з датчиками та засобами зв’язку, які літак використовуватиме в роботі з ВМС.

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Як писав УНІАН, ВМС США продовжують роботу над створенням винищувача шостого покоління, тоді як американські Повітряні сили тимчасово призупинили свою програму Next Generation Air Dominance. Повідомляється, що одразу кілька американських компаній будуть змагатись за право побудувати новий літак.

Також ми розповідали, що у Південній Кореї розробили міні-версію "шахеда". Міні-дрон представила компанія Korean Air Aerospace.

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