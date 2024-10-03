Міні-дрон представила компанія Korean Air Aerospace.

На виставці в Південній Кореї компанія Korean Air Aerospace продемонструвала дрон-камікадзе, який має назву KUS-LM і є міні-версією "шахеда".

Як пише видання Defense Express, у безпілотнику KUS-LM впізнається Shahed-131/136.

"Треба пам'ятати, що іранці самі "надихнулись" ізраїльською Harpy, яка своєю чергою є варіацією німецького DAR (Die Drohne Antiradar) від Dornier, який не пішов у серію", - написали аналітики.

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Вони зазначають, що корейці зробили дійсно міні-версію цих дронів, бо розмах крила KUS-LM лише 1,2 метра, а довжина 1,5 метра, при тому, що у Shahed-136 розмах крила 2,5 метра, довжина - 3,5 метра. Там додали, що у DAR від Dornier ці параметри були 2 на 2,25 метра.

"Окрім зменшення розмірів корейці додали до свого KUS-LM невелике переднєгоризонтальне оперення, але в цілому саме аеродинамічне рішення однакове. Щодо параметрів корейського дрона, то попри габарити з відомого лише швидкість у 150 км/год. Такі параметри, як дальність польоту та вага бойової частини залишаються неоголошеними попри демонстрацію на виставці", - додали експерти.

Вони нагадують, що для Korean Air Aerospace це далеко не перший дрон, бо ця компанія загалом є доволі потужним розробником БПЛА і має в активі цілий ряд дронів різного класу.

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Один із нещодавно збитих під час чергової атаки дронів "шахед" був оснащений терміналом супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX. Відповідні фото із власних джерел отримав військово-аналітичний портал Defense Express.

Як зауважують аналітики, в минулому росіяни вже експериментували із встановленням на "Шахеди" 4G-модемів з українськими SIM-картами. Тож поява дронів зі Starlink "було лише питанням часу".

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