Дрони-камікадзе як і раніше несуть велику небезпеку, попри те, що українські ППО навчилися їх збивати.

Росія, наймовірніше, модернізувала іранські дрони, які після трьох тижнів "паузи" знову почала застосовувати по українській енергосистемі, йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Російські окупанти модернізували ці БПЛА для прохолоднішої погоди.

"Збільшення темпів атак російських безпілотників може вказувати на те, що російські сили накопичили більше безпілотників за тритижневий період їхнього невикористання, або що Росія нещодавно отримала або очікує отримати найближчим часом нову партію безпілотників з Ірану", - пояснюють західні аналітики.

Дрони-камікадзе як і раніше несуть велику небезпеку, попри те, що українські ППО навчилися їх збивати.

Іранські дрони на війні проти України

У ніч на 10 грудня Росія вперше за останні три тижні масово застосувала іранські дрони - по критичній інфраструктурі Одеської області.

Наразі в обласному центрі спостерігаються серйозні проблеми зі світлом і теплом. Відновлення системи, за підрахунками енергетиків, може зайняти до трьох місяців.

Паузу в застосуванні іранських БПЛА в українському командуванні пояснювали недосконалістю зброї - нездатного адекватно нести заряд в морози.

Напередодні в британській розвідці зазначили, що Іран стає найближчим військовим союзником Росії. Кремль же намагається відновити силу ударів по Україні за рахунок як дронів, так і балістичних ракет.

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