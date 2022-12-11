Росіяни знову почали запускати іранські дрони-камікадзе через покращення погодних умов.

Можливість застосування іранських дронів-камікадзе безпосередньо залежить від погодних умов - вони вразливі до низьких температур повітря.

Тому пауза в їхньому використанні була пов'язана саме з намаганням росіян підлаштуватися під погодні умови, розповіла в ефірі телеканалу "Freeдом" керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна.

"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, у яких знаходиться Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, імовірність зледеніння в разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - заявила Гуменюк.

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Вона зазначила, що зараз температура повітря на півдні України піднялася вище нуля, тому росіяни вирішили запустити ці ударні БПЛА по Одеській області.

Іранські дрони-камікадзе на службі у Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 10 грудня російські загарбники запустили 15 іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 по півдню України. Українські військові збили 10 ворожих БПЛА над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Однак безпілотники влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електропостачання тисячі споживачів. За словами Володимира Зеленського, наразі понад півтора мільйона людей в Одеській області залишаються без світла.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Іран продав Росії партію своїх дронів-камікадзе. У жовтні з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірані ще понад 2 тис. дронів.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, станом на початок листопада Росія випустила по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їхнього першого застосування. Більшість із них було збито.

Тим часом британська розвідка зазначає, що Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення в Україну. Зокрема, РФ найближчими місяцями може отримати від Ірану сотні балістичних ракет в обмін на безпрецедентний рівень військової й технічної допомоги.

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