У Росії стверджували, що Україна просто модернізувала радянські безпілотники Ту-141. Але українські інженери з цим не зовсім згодні.

Всі три військових аеродроми, в тому числі в Саратовській області на відстані як мінімум 600 км від України, були уражені українськими БПЛА.

Як пише The Financial Times, атаками на аеродроми Київ продемонстрував, що може завдавати дальніх ударів без західного обладнання.

Джерело видання в українському уряді зазначило, що тепер Україна "зможе вразити всі цілі на території Росії, в тому числі Сибіру": "В Україні ми знаємо, як важко захищатися від таких атак з повітря. Невдовзі і в Росії не буде безпечних зон".

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Але що відрізняє останні удари України, так це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО і вразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими, пише видання.

Одним з довгострокових результатів атак може стати розосередження Росією своїх військ всередині країни, що допоможе захистити їх, але ускладнить операції.

"Ці атаки... безумовно, зроблять росіян менш впевненими... Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно і забезпечувати його безпеку. Росіяни будуть сумніватися у своїй здатності захищати свої стратегічні об'єкти (в країні)", — сказав представник західного міністерства оборони.

У Росії стверджували, що Україна просто модернізувала радянські безпілотники Ту-141. Але українські інженери з цим не зовсім згодні.

За словами фахівців, дрони, що атакували аеродроми, "могли рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості звуку". Заміна оригінальної камери Ту-141 також дозволила б (нести) "більше 50 кг вибухової речовини, може, навіть 100 кг. По суті, це буде дешева крилата ракета".

Тим часом радник з питань оборони заявив, що безпілотники не є ні моделями "Укроборонпрому", ні модифікованими радянськими, а радше спільною ініціативою уряду і приватного сектора, який може "часто" їх виробляти.

Він також припустив, що БПЛА використовували інерційні навігаційні системи для пошуку своїх цілей. Хоча дрони менш точні, ніж GPS, вони не потребують супутникового з'єднання, тому їх не можна заглушити. Це ускладнило б їхнє перехоплення і допомогло б пояснити, як їм вдалося проникнути через систему ППО Росії.

Нові вибухи на аеродромах в Росії - новини

5 грудня вибух прогримів на території аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі Саратовської області за 800 км від України.

В результаті атаки "невідомого безпілотника" було пошкоджено Ту-95, які готувалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Двоє окупантів отримали поранення.

Того ж дня "невідомий безпілотник" атакував ще один аеродром росіян – у Рязанській області.

В ГУР, своєю чергою, наголосили, що за усі вибухи на території Росії "відповідальність несе країна-агресорка".

Напередодні експерти, аналізуючи супутникові знімки з Енгельса, констатували, що РФ зосередила на аеродромі до 20% стратегічної авіації.

Все ж це не завадило росіянам завдати нового масованого удару по Україні ввечері у понеділок. Хоч він й був не такої сили, про яку попереджали у командуванні.

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