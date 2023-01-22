За словами Жозепа Борреля, навесні Росія, ймовірно, здійснить спробу нового масштабного наступу.

Передача танків Leopard Україні — це політичне рішення. Поставки не затвердили в основному через небажання Німеччини, хоча ЗСУ ця техніка потрібна для захисту від нового російського наступу.

Такими думками поділився верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню elDiario. Він вважає, що війна в Україні перейшла в стадію застою. А в Європі тим часом тривають розмови щодо передачі Києву важких танків.

"Йде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, але і дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка мало-помалу, занадто мало-помалу просувається до рішення про постачання цієї зброї", — заявив Боррель.

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Верховний представник ЄС підтримує поставки танків, адже інакше війна триватиме. Однак такому рішенню перешкоджає Берлін.

"Це політичне рішення, яке досі не було прийнято в основному через небажання Німеччини. Але якщо це не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує почати новий наступ", — додав Боррель.

Танки Leopard для України: остання інформація

На зустрічі країн-союзників України у форматі "Рамштайн" 20 січня не схвалили поставки німецьких танків для ВСУ. Однак офіційний Берлін розпочав перевірку запасів Leopard.

Німеччина дозволила Польщі відправити танки її виробництва для ЗСУ без очікування, поки це зроблять інші країни.

Українські захисники також розпочнуть навчання з використання Leopard. У Міністерстві оборони нашої країни таке рішення назвали проривом.

За даними порталу Der Spiegel, в арсеналі ФРН у бойовому стані перебувають 212 танків. З них Україні можуть передати 19, але це лише припущення журналістів.

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