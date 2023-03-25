За підтримки Німеччини намагатимуться залучити й приватні польські компанії-виробники зброї.

Підрозділ польського державного виробника зброї Polska Grupa Zbrojeniowa, компанія Dezamet, суттєво збільшить потужності з виробництва боєприпасів для постачання в Україну. Про це на тлі домовленості країн ЄС щодо постачання Україні мільйона артснарядів за рік заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Як він повідомив в інтерв’ю RMF FM, Польща прагне якнайшвидше збільшити виробництво у кілька разів. Сьогодні потужність заводу Dezamet "надто мала" в порівнянні з тим, що хотілося б бачити, каже голова польського уряду.

"Цей завод (Dezamet – УНІАН) може розраховувати не тільки на нові замовлення, але й на європейські гроші. На цьому заводі та в інших місцях Польщі ми побудуємо нові технологічні лінії для виробництва боєприпасів. Зазвичай це займає трохи часу. На цьому заводі ми будемо намагатися максимально швидко збільшити виробництво, враховуючи, що там є люди, є компетенції, вже наявні технологічні лінії", – сказав Моравецький.

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Моравецький наголосив, що Україна за день використовує 2-6 тисяч артилерійських і ракетних снарядів, Росія – до 60 тисяч, і виробництво в Європі має бути достатнім, аби покривати наявні потреби українських сил. За його словами, за підтримки Німеччини намагатимуться залучити й приватні польські компанії-виробники зброї.

"Я сподіваюся, що ми зможемо розпочати виробництво боєприпасів як на цьому заводі, так і в інших частинах нашого оборонного концерну PGZ. Але я також сподіваюся, що різні ініціативи за участю приватних структур незабаром зможуть взятися за цей вид виробництва. У четвер я мав довгу розмову з канцлером Шольцем, і ми також говорили про боєприпаси. Він сказав мені, що хоче, щоб дві найбільші приватні компанії якнайшвидше почали збільшувати виробництво боєприпасів, у цьому випадку за підтримки німецької держави. Ми хочемо зробити те саме", – додав прем’єр.

Боєприпаси для України

20 березня стало відомо, що в ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм. Вони мають бути відправлені упродовж року.

Проектну угоду спершу підписали 18 країн (Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія, яка не є членом ЄС), згодом приєдналася Іспанія. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що більш як 20 країн-членів ЄС братимуть участь.

Водночас відомо, що Угорщина відмовилася від спільних закупівель – країна надалі виступає проти надання Україні військової допомоги.

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