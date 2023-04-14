Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну.

Польща продовжить поступово передавати Україні винищувачі МіГ-29, у міру поповнення власного парку військовими літаками FA-50.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у Відні під час прес-конференції з австрійським президентом Александером ван дер Белленом, пише PAP. Лідер Польщі наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну.

"Ми надаємо допомогу Україні постійно, ми надаємо велику кількість військової допомоги", - сказав Дуда й зазначив, що Польща посідає третє місце за рівнем військової допомоги Україні.

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Зокрема, він нагадав, що Польща надала Україні понад 300 танків Т-72 і PT-91, Варшава була серед інціаторів створення коаліції для відправки танків Leopard, передала нашій державі гарматні гаубиці Krab, а також відправила нещодавно винищувачі МіГ-29.

"Цілком імовірно, що ми будемо відправляти ці літаки, - те, що залишилося в нас у наявності, - поступово", - сказав Дуда.

Він додав, що це відбуватиметься у міру закупівлі нової техніки, у тому числі корейських літаків FA-50, перші поставки яких заплановані вже на цей рік.

Дуда також зазначив, що США передадуть Польщі винищувачі F-35. Їхнє виробництво для Польщі уже почалося, передає Укрінформ. Глава держави розповів, що прем'єр-міністр Матеуш Моравeцький днями був із візитом у США й вів переговори на цю тему з американським виробником цих літаків - компанією Lokheed Martin.

Винищувачі МіГ-29 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Польща і Словаччина погодили передачу МіГ-29 для ЗС України. Дві країни передадуть Україні 23 одиниці винищувачів. На початку квітня стало відомо, що Польща передала Україні першу партію з чотирьох обіцяних МіГ-29.

Міністр закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що держава навряд чи передасть Україні всі МіГ-29, які є на озброєнні. Утім, президент Анджей Дуда допустив, що з часом Польща зможе передати весь парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно.

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