Також з Північної Кореї ще нічого окупантам не надходило.

Голова української розвідки Кирило Буданов поділився інформацією про те, чи постачає Китай зброю Російській Федерації. Як заявив він у інтерв’ю Голосу Америки, Пекін не погоджується на військову допомогу Москві.

"Я не поділяю таку думку, що Китай може постачати зброю Росії. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії… Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", - заявив Буданов.

Журналістка під час інтерв’ю зазначила, що американська розвідка має дані про постачання зброї Китаєм до Росії. Буданов і на це знайшов відповідь:

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"Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу", - відповів він.

Окрім цього Буданов зауважив, що інформація про постачання зброї з Північної Кореї не відповідає дійсності.

"Якщо вас цікавлять інші країни, фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран. Це теж нічого нового я вам не скажу. Була інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але у нас немає тому підтвердження. І жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано. Можливо ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, потреби", - сказав голова ГУР.

Російська Федерація намагається закупити зброю по всьому світу, шукаючи канали для обходу заборон. У тому числі Москва звертається до азійських країн по допомогу, а ось Сербія відмовилася працювати з Росією у цьому руслі.

"Ну а, скажімо так, інші країни – Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни – більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія, в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном. Станом на зараз", - додав Буданов.

Союзництво Китаю і Росії

У США заявили, що Китай веде подвійну гру щодо війни в Україні. Пекін намагається показати себе, як миротворця, але поза камерами діє в протилежному напрямку.

Раніше стало відомо про те, що Китай постачав Росії нелетальну допомогу. Окрім цього Пекін розглядає допомогу РФ і у вигляді важкої техніки.

Президент США Джо Байден заявив, що допомога Росії у війні проти Україні буде мати економічні наслідки для будь-якої держави, хто зважиться подати руку Кремлю.

Водночас в ЦРУ заявили про стривоженість голови КНР невдачами Росії в Україні. Також Сі Цзіньпіня здивувала згуртованість США та Європи.

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