КНР незмінно є силою, яка захищає мир у всьому світі, підкреслив глава МЗС.

Позиція Китаю з питання війни в Україні є справедливою і об'єктивною, вона відповідає сподіванням більшості держав, і китайська сторона незмінно захищає мир у всьому світі.

Час покаже, що китайська позиція знаходиться на правильній стороні історії, розповів міністр закордонних справ країни Ван І, коментуючи розмову між лідерами КНР і США - Сі Цзіньпіном і Джо Байденом, яка пройшла 18 березня по відеозв'язку, пише "Сіньхуа".

"...найбільш важливий момент полягає у тому, що Китай незмінно є силою, що захищає мир у всьому світі...", - заявив Ван І.

За його словами, Китай виступає за протистояння війні та за захист миру, і це є послідовною зовнішньою політикою держави й корениться в історико-культурних традиціях держави.

"Китай буде продовжувати об'єктивним і справедливим чином незалежно виносити свої судження, засновані на сутності питання...", - сказав глава МЗС.

Чиновник додав, що китайська сторона не сприймає ніякого зовнішнього тиску і примусу, а також "виступає проти будь-яких необґрунтованих звинувачень і підозр на свою адресу".

Нагадаємо, 18 березня пройшла розмова між Сі Цзіньпіном і Джо Байденом.

За даними китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін під час розмови з американським колегою заявив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі.

Голова КНР підкреслив, що війну в Україні ніхто не хоче бачити.

Пізніше Білий дім повідомив, що президент США попередив лідера КНР про наслідки у разі надання допомоги Росії.

12 березня видання Financial Times написало, що російське керівництво попросило Китай надати озброєння та іншу військову допомогу.

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