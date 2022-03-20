Позиція Китаю з питання війни в Україні є справедливою і об'єктивною, вона відповідає сподіванням більшості держав, і китайська сторона незмінно захищає мир у всьому світі.
Час покаже, що китайська позиція знаходиться на правильній стороні історії, розповів міністр закордонних справ країни Ван І, коментуючи розмову між лідерами КНР і США - Сі Цзіньпіном і Джо Байденом, яка пройшла 18 березня по відеозв'язку, пише "Сіньхуа".
"...найбільш важливий момент полягає у тому, що Китай незмінно є силою, що захищає мир у всьому світі...", - заявив Ван І.
За його словами, Китай виступає за протистояння війні та за захист миру, і це є послідовною зовнішньою політикою держави й корениться в історико-культурних традиціях держави.
"Китай буде продовжувати об'єктивним і справедливим чином незалежно виносити свої судження, засновані на сутності питання...", - сказав глава МЗС.
Чиновник додав, що китайська сторона не сприймає ніякого зовнішнього тиску і примусу, а також "виступає проти будь-яких необґрунтованих звинувачень і підозр на свою адресу".
Нагадаємо, 18 березня пройшла розмова між Сі Цзіньпіном і Джо Байденом.
За даними китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін під час розмови з американським колегою заявив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі.
Голова КНР підкреслив, що війну в Україні ніхто не хоче бачити.
Пізніше Білий дім повідомив, що президент США попередив лідера КНР про наслідки у разі надання допомоги Росії.
12 березня видання Financial Times написало, що російське керівництво попросило Китай надати озброєння та іншу військову допомогу.