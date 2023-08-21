Швеція потребує цих літаків для власної оборони.

Передача Україні шведських винищувачів Gripen поки не планується, оскільки Швеція потребує цих літаків для власної оборони, адже її заявка на вступ до НАТО ще не завершена.

Як повідомляє Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в інтерв'ю TV4, водночас, не виключивши можливість таких поставок у майбутньому.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але поки нових зобов'язань з постачання шведських літаків Україні немає", - сказав він.

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Швеція та НАТО

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО ще у 2022 році, і Фінляндія у квітні 2023 року стала членом Альянсу. Водночас заявка Швеції ще не ратифікована двома країнами - Туреччиною та Угорщиною.

Винищувачі Gripen - що відомо

У лютому 2023 року стало відомо, що Швеція отримала запит України на передачу винищувачів Gripen шведського виробництва, але поки не готова їх передати.

19 серпня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції знову звернувся з проханням про передачу нашій країні винищувачів Gripen. При цьому він зазначив, що тестові випробування Грипенів за участю українців - наших пілотів, вже почалися.

Gripen - це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його спроектувала і виробляє компанія Saab. За даними з відкритих джерел, вартість одного такого літака становить від 40 до 60 млн доларів.

Раніше в Повітряних силах України відзначали, що літаки Gripen знаходяться в рейтингу пріоритетних для отримання.

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