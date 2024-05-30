Українським розробникам довелося проявити винахідливість.

Російські окупанти глушать українські дрони на передовій, і робота ворога виявилася "жахливо ефективною". Через це українським розробникам довелося проявити винахідливість – так з'явився пакет програмного забезпечення для безпілотників Eagle Eyes.

"Розроблений українськими спецпризначенцями, він дає змогу безпілотникам орієнтуватися тільки за допомогою "машинного зору". Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, програма порівнює відеозображення місцевості в реальному часі з бортовою картою, зшитою з фотографій і відео, зібраних раніше літаками-розвідниками. Це дозволяє безпілотникам продовжувати виконувати свої завдання навіть після того, як їх заглушили", – пише The Economist.

Eagle Eyes також навчений розпізнавати конкретні наземні цілі, зокрема танки, транспортери, ракетні пускові установки і бойові вертольоти. Після цього дрон може випускати бомби або пікірувати без команди оператора.

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За словами капітана, який побажав залишитися невідомим, Eagle Eyes запрограмована на пріоритетне ураження станцій глушіння. Пріоритетом номер два є російські зенітно-ракетні батареї С-400.

Навесні 2023 року Eagle Eyes випробовували в бою всього три групи спецпризначенців, у кожній з яких було по два-три безпілотники. Сьогодні Eagle Eyes досить дешевий для дронів-камікадзе і широко використовується, каже командир підрозділу "Білий орел", що воює на півдні України, Валерій Боровик.

За його словами, система з радіусом дії близько 60 км також спрямовує безпілотні літальні апарати, які завдають ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії.

Війна в Україні: цікаві розробки

В Україні створили гібрид ЗРК та авіаційної ракети. Фахівці встановили на зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" авіаційні ракети малої дальності Р-73 замість штатних ЗУР 9М33М3. Роботи проводили для компенсації нестачі штатних зенітних ракет для ЗРК "Оса".

Крім того, Україна створила морські дрони-ЗРК. Кілька днів тому голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно підтвердив, що українські дрони Sea baby обладнали реактивними системами залпового вогню "Град".

У листопаді 2023 року повідомлялося, що група українських конструкторів розробила унікальний апарат "Джміль-90". Він може бути як пілотованим, так і безпілотним. За словами розробників, підвісити до нижньої частини дрона можна що завгодно, аби воно не перевищувало вагу.

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