Можна тільки припускати, чому Росія не може виробляти більше Schahed, враховуючи ресурси, вкладені в цей стратегічно важливий проєкт.

Учора ввечері Росія запустила 14 дальніх безпілотників-камікадзе Schahed територією України, і 13 із них було збито.

Як пише Forbes, тепер Росія, за повідомленнями, нарощує виробництво Schahed, щоб "перетворити постійний град Schahed на шторм".

"Як розвиватиметься російський військовий конфлікт з використанням дронів, і чи є це просто питанням цифр?", - задаються питанням журналісти.

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Росія може виробляти тільки близько 100 ракет на місяць, але Schahed можна випускати в набагато більших кількостях і з набагато меншими витратами.

Наводилися різні цифри, але широко відома вартість у 20 000 доларів, що робить її приблизно в 500 разів дешевшою за розрекламовану гіперзвукову ракету "Кинджал".

Тоді як ракетні атаки відбуваються лише кілька разів на місяць, атаки Shahed є безперервними і часто спрямовані на об'єкти електроенергетичної інфраструктури, особливо підстанції.

"Збільшення темпів атак може поступово перевершити можливості України з відновлення завданих збитків, що призведе до масових відключень електрики. Атаки Schahed у Харкові вже призвели до численних відключень електроенергії в усьому місті", - ідеться в матеріалі.

Тепер зроблено в Росії

Росія закупила в Ірану 2 400 готових Shahed, але поступово перенесла виробництво на свою територію. Спочатку Росія збирала їх із комплектів, що поставляються Іраном.

Але дедалі частіше використовує російські вузли, які збирають на новому гігантському заводі в Алабузі студенти з прилеглого технічного коледжу і робітники з Африки. Завод випереджає графік виробництва і може виготовити цього року до 6 000 безпілотників на додачу до тих, що імпортуються з Ірану.

Аналітичний центр Institute for Science and International Security уважно стежить за використанням Shahed в Росії, і стверджує, що завод може виробляти до 20 ударних безпілотників на день.

"Є причини сумніватися в цих цифрах. У той час як у ISIS є графік загальної кількості російських Shahed, отриманих унаслідок імпорту, місцевої збірки і суто російського виробництва, яка неухильно зростає з 1760 одиниць у грудні 2023 року до 2610 одиниць у квітні 2024 року, реальні цифри були менш вражаючими: з 616 у грудні до менш ніж 400 у січні та лютому, піднявшись до 600 у березні, але знову впавши до 400 у квітні", - пишуть аналітики.

В останній доповіді ISIS відзначається ця коливальна тенденція і висловлюється припущення, що безпілотники накопичуються для періодичних інтенсивних атак.

Однак важко помітити сильну тенденцію до зростання виробництва, що б не стверджували документи з заводу в Алабузі. Загальний обсяг виробництва та імпорту, схоже, не піднімався вище 500 одиниць на місяць. Загальна кількість зростає, але не швидко.

Можна тільки припускати, чому Росія не може виробляти більше Schahed, враховуючи ресурси, вкладені в цей стратегічно важливий проєкт.

Найімовірніше, проблема полягає в корупції та неефективності російських військових закупівель. Можливо навіть, що запускається більша кількість Schahed, але їх не видно, бо через високий відсоток відмов вони не досягають України.

Ворог, який швидко мутує

Кількість Schahed викликає набагато менше занепокоєння, ніж швидкість їхньої еволюції. У березні 85 % Schahed, що прибували, було збито, згідно із заявами українських військових, зібраними OSINT-аналітиком ShahedTracker.

Як повідомляється, більша частина Schahed збивається мобільними групами оборони, озброєними кулеметами й автоматичними гарматами.

Вони отримують сигнали від загальнонаціональної системи мережевих мікрофонів, яка відстежує галасливі і повільно рухомі Schahed, щоб перекинути оборонні підрозділи для їх блокування.

Росіяни адаптують дрони, щоб зробити їх менш уразливими для наземного вогню. Наприкінці 2023 року з'явилася нова чорна "стелс-версія" з темним покриттям, яке поглинає радарне [випромінювання], а також робить безпілотники більш важкопомітними в нічний час.

Також наприкінці 2023 року було виявлено Schahed зі стільниковими модемами 4G, які підключаються до української системи мобільного зв'язку. Це дає змогу росіянам відстежувати Shahed у польоті та визначати, чи досяг він цілі, а якщо ні, то, де його було збито.

Модем також означає, що безпілотник може бути перепрограмований на нові координати цілей у польоті, щоб уникнути захисту.

Потенційно модем також дозволяє здійснювати навігацію за допомогою розташування щогл стільникового зв'язку, що є можливою протидією українській системі підміни супутникової навігації "Покрова", яка може збити Schahed з курсу.

У березні було виявлено кілька збитих Shaheds, оснащених камерами і модемами, що дало їм змогу передавати зображення. Це може бути зроблено для розвідки або визначення ефекту попередніх атак, але в темряві це буде сумнівно, а реальна мета може полягати в ухиленні від захисту.

Мобільні групи по боротьбі з дронами зазвичай використовують трасувальні боєприпаси, які залишають помітний слід у небі, а також прожектори, які також добре видно.

Вони допомагають їм навестися на ціль, але прожектори і трасувальні дуги також повідомляють оператору безпілотника з камерою, що по його машині стріляють, і він може ухилитися, щоб піти від джерела пострілу.

Ці розробки важливі тим, що всі вони використовують недорогу комерційну технологію, доступну з полиці, яку можна швидко ввести в експлуатацію.

Звичайний багаторічний процес визначення характеристик, тестування, розроблення, оцінювання і тільки потім запуску у виробництво спростили до швидкості, близької до швидкості розроблення дронів, що спостерігається в Україні.

Більш швидкі та смертоносні "шахеди"

Останні повідомлення також свідчать про те, що Росія розробляє низку нових боєголовок для Shahed, включно із запалювальними і термобаричними боєголовками для використання проти конкретних цілей, а також боєголовкою подвійного розміру, яка, імовірно, матиме меншу дальність порівняно з оригіналом, але матиме потужніший удар.

Україна також збила кілька екземплярів нової реактивної версії, відомої як Shahed-238. Захисники зафіксували на радарі, що 238-та ракета рухалася зі швидкістю понад 320 миль на годину, що майже втричі більше, ніж у "мопеда" Shahed-136 з пропелером.

Однак вартість і складність реактивного двигуна ускладнюють його серійне виробництво. Російські джерела називають ціну в 1,4 млн доларів за експортну версію, що свідчить про те, що реактивний Shahed вироблятимуть лише в скромних кількостях.

Менш ніж за два роки Shahed, що поставляються Іраном, стали ключовою стратегічною зброєю у війні Росії та України, затьмаривши зброю, розроблену самою Росією в рамках кампанії дальньої дії.

І вони швидко розвиваються, оскільки розробники намагаються подолати заходи захисту від них. Чисельність може бути не настільки важливою, як те, хто переможе в перегонах технологій безпілотників і контрбезпілотників.

Виробництво "шахедів" у РФ

На початку квітня Україна атакувала безпілотниками завод в особливій економічній зоні "Алабуга" в Єлабузькому районі Республіки Татарстан, на якому виробляються дрони. Це стало новим етапом у війні безпілотників. Метою був високотехнологічний коледж і виробничий комплекс у російських степах, де Москва прагне збільшити виробництво зброї. Зазначений завод має на меті випускати 6000 ударних безпілотників Shahed на рік, пише The Wall Street Journal.

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