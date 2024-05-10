Загалом Росія має в запасі близько 195 ракет такого типу.

Російська Федерація щомісяця здатна виробляти в середньому 40 балістичних ракет "Іскандер".

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовника в Силах безпеки й оборони. Згідно з останніми даними, Росія має в запасі близько 195 ракет такого типу.

За словами джерела, станом на травень країна-агресор розгорнула 52 пускові установки ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Порівняно з лютим їхня кількість збільшилась на чотири одиниці.

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Скільки ракет виробляє Росія

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно на фронті.

За оцінкою ГУР, станом на кінець квітня в Росії налічується орієнтовно 755 ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69.

За словами аналітиків, Росія активно намагається замінити західну електроніку, необхідну для виготовлення озброєння, на власну, зокрема, про це свідчить результат розбірки систем навігації ворожих ракет. Проте на це чомусь досі не звертають уваги.

США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і дронів, а також верстатів для балістичних ракет, а також закликали Європу посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін, щоб зупинити поставки.

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