На разі на чергуванні – два носії "Калібрів".

Наразі у Чорному морі вдвічі скоротилася кількість ворожих ракетоносіїв.

Як повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських ЗС України, станом на 11:00 четверга, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів.

Серед них зараз - два носії ракет "Калібр", загальний залп яких до 16 ракет.

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У Азовському та Середземному морях ситуація без змін. Зокрема, в Азовському - один корабель, у Середземному - п’ять, з яких один - носій "Калібрів", загальний залп до 4 ракет.

Тоді як у ніч на 4 травня у Чорному морі ворог збільшив угруповання до 11 кораблів, серед яких було чотири надводні ракетоносія.

Вибухи в окупованому Криму та Росії - ворог змінює логістику

З початку травня 2023 року в окупованому Криму та у самій Росії помітно побільшало випадків "бавовни". Протягом цього тижня ледь не щодня невідомі БПЛА атакують нафтобази росіян.

3 травня від удару БПЛА спалахнула нафтобаза у Тамані Краснодарського краю - неподалік Кримського мосту. Пожежу ліквідували тільки ввечері. ЗМІ писали, що НПЗ забезпечувала Чорноморський флот пальним. Сьогодні зранку 4 травня спалахнув інший НПЗ у Краснодарському краї - Ільський. Всього горіло 4,5 тисячі кубометрів дизпального.

Британська розвідка зауважує, що порушення роботи мережі зберігання та транспортування пального імовірно змусить Росію змінити операції з дозаправки, аби зменшити ризики атак. Зміни можуть стосуватися додаткових заходів із захисту на об'єктах зберігання пального.

Зміну логістичного маршруту бойових кораблів РФ після підриву нафтобази у Севастополі 23 квітня підтвердила й спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк. "(Росіяни) почали більше орієнтуватися на Новоросійську базу, тяжіти до східних берегів, направляти туди свої ракетоносії, в тому числі ті, які переочікують шторм", - розповідала спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк 1 травня.

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