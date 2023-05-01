У ніч на 29 квітня в Севастополі спалахнула нафтобаза.

Російські окупанти почуваються в окупованому Криму незатишно через нові удари ЗСУ по місцях скупчення їхніх сил в Севастополі. Зокрема, це підірвало здатність окупантів заправляти кораблі Чорноморського флоту, розповіла в ефірі "24-го каналу" спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, відтепер ворог вніс до логістичних маршрутів ЧФ РФ певні зміни.

"Нові вибухи у Севастополі справді підірвали запаси логістики Чорноморського флоту. Усвідомлюючи це, вони почали більше орієнтуватися на Новоросійську базу, тяжіти до східних берегів, направляти туди свої ракетоносії, в тому числі ті, які переочікують шторм", - відповіла Гуменюк.

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Вона додала, що окупанти вже розуміють, що їм доведеться роззосереджувати свої запаси.

"Рівень тривожності у них збільшився", - підсумувала Гуменюк.

Вибухи в Криму - головне

У ніч на 29 квітня в Козачій бухті Севастополя пролунав потужний вибух, після чого спалахнула нафтобаза, якій росіяни присвоїли 4-й клас. За словами окупантів, Севастополь було атаковано нібито шістьма китайськими БПЛА, тільки два долетіли до нафтобази.

У ГУР заявили, що тоді у Севастополі згоріло близько 40 тисяч тонн нафтопродуктів окупантів.

Нещодавно колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, вже зараз може почати деокупацію Криму. Ймовірність застосування Росією ядерної зброї у відповідь на дії України по поверненню Криму є дуже низькою.

На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі ЧФ РФ, на другому – вразити інші важливі для окупантів цілі, аби зробити півострів непридатним для військ армії країни-агресора, пояснив, своєю чергою, колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

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