РФ може вдатися до нових засобів із захисту нафтобаз.

Російська Федерація може змінити логістику зберігання і транспортування пального через вибухи на нафтобазах на окупованих українських територіях і прикордонних з Україною російських регіонах. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 3 травня у селищі Волна неподалік порту Тамань (Краснодарський край РФ) спалахнула пожежа на російські нафтобазі. Ця селище знаходиться неподалік Кримського мосту через Керченську протоку на материковій частині РФ. Пожежа була спровокована імовірним ударом безпілотника.

Як зазначає британська розвідка, з початку цього року відбуваються пошкодження об'єктів зберігання російського пального. Нафтосховища на окупованій частині України і у регіонах біля українського-російського кордону є особливо вразливими для атак.

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"Порушення роботи мережі зберігання та транспортування пального імовірно змусить Росію змінити операції з дозаправки, аби зменшити ризики атак. Російські коригування можуть передбачати розгортання додаткових заходів із захисту на об'єктах зберігання пального, як це спостерігається в російському Туапсе, або розраховувати на використання інфраструктури у регіонах з меншим рівнем ризиків", - наголошується у повідомленні.

Вибухи в Росії та в окупованому Криму - останні новини

З початку травня в Росії та в окупованому Криму помітно побільшало "хлопків". Протягом останніх двох днів невідомі БПЛА успішно атакували НПЗ у Краснодарському краї, які, за даними ЗМІ, могли забезпечувати Чорноморський флот пальним.

Зміну логістичного маршруту бойових кораблів РФ після підриву нафтобази у Севастополі 23 квітня підтвердила й спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк. "(Росіяни) почали більше орієнтуватися на Новоросійську базу, тяжіти до східних берегів, направляти туди свої ракетоносії, в тому числі ті, які переочікують шторм", - розповідала спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк 1 травня.

Після "бавовни" на НПЗ в порту Тамань Краснодарського краю 2 травня РФ згорнула усі "Калібри" в Чорному морі.

4 травня невідомі безпілотники також атакували Ільський НПЗ в Краснодарському краї. Всього горіло 4,5 тисячі кубометрів дизпального. Водночас РФ намагається бити й по українських нафтобазах. У ніч на 3 травня "Шахеди" влучили у НПЗ Кропивницького.

2 травня під Брянськом партизани пустили під укіс другий потяг з пальним за два дні.

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