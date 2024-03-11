Зазначається, що американські та європейські заводи здатні виробляти лише трохи більше мільйона снарядів на рік.

Росія, схоже, виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа. Це ключова перевага напередодні чергового російського наступу в Україні.

Видання CNN пише, що Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік. У сукупності США і Європа здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки Києву.

Американські військові поставили перед собою мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року - менше половини російського місячного виробництва, - але навіть ця цифра тепер недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів застопорилося в Конгресі, заявив журналістам минулого тижня високопоставлений представник армії США.

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"Зараз ми перебуваємо в стані виробничої війни", - сказав CNN високопоставлений представник НАТО. "Результат в Україні залежить від того, як кожна сторона оснащена для ведення цієї війни".

За словами офіційних осіб, наразі Росія випускає близько 10 тисяч снарядів на день, у той час як з українського боку на день випускається всього 2 тисячі снарядів. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях уздовж 600-мильного фронту співвідношення ще гірше

Брак військ відбувається, мабуть, у найнебезпечніший момент для військових дій України відтоді, як Росія вперше пішла на Київ у лютому 2022 року. США та їхні союзники надали Україні низку надскладних систем, включно з танком M-1 Abrams і, незабаром, винищувачами F-16, але військові аналітики кажуть, що війна, найімовірніше, буде виграна або програна залежно від того, хто випустить більше артилерійських снарядів.

"Питання номер один, за яким ми зараз стежимо, - це боєприпаси", - сказав представник НАТО. "Це артилерійські снаряди, тому що саме тут Росія має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою".

Російська військова машина в "повному спорядженні"

Росія працює на артилерійських заводах "24 години на добу 7 днів на тиждень", змінюючи один одного по 12 годин, сказав представник НАТО. В оборонному секторі зараз працює близько 3,5 мільйонів росіян, тоді як до війни їх було від 2 до 2,5 мільйонів. Росія також імпортує боєприпаси: Іран відправив минулого року щонайменше 300 тисяч артилерійських снарядів - "можливо, навіть більше", - сказав чиновник, - а Північна Корея поставила щонайменше 6700 контейнерів із мільйонами снарядів.

За словами американського чиновника, приблизним еквівалентом у США було б застосування президентом Джо Байденом Закону про оборонне виробництво, що дає президенту право наказувати компаніям прискорено виробляти обладнання для національної оборони.

За словами американських і західних чиновників, темпи нарощування Росією виробництва все ще недостатні для задоволення її потреб, і західні розвідники не очікують, що Росія доб'ється значних успіхів на полі бою в найближчій перспективі. За словами чиновників, існує також межа російських виробничих потужностей: російські заводи, ймовірно, досягнуть піку наступного року. Але це все одно набагато більше того, що США і Європа виробляють для України - особливо без додаткового фінансування з боку США.

Конкуренція з економікою Путіна

Європейські країни намагаються заповнити нестачу. Минулого місяця німецька оборонна компанія оголосила, що планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, який, за її словами, випускатиме сотні тисяч куль калібру 155 мм на рік. У Німеччині та ж компанія заклала новий завод, який вироблятиме близько 200 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Американські та західні чиновники наполягають на тому, що, хоча Росія змогла швидко запустити свої фабрики, тому що у неї була перевага у вигляді керованої економіки, капіталістичні західні країни зрештою наздоженуть її та вироблятимуть краще обладнання.

Співробітники розвідки вважають, що жодна зі сторін не може домогтися великих успіхів найближчим часом, але в довгостроковій перспективі загальна математика свідчить на користь Москви - особливо, якщо США не надасть додаткову допомогу Україні.

"Усе йде не дуже добре, але все залежить від ситуації", - сказало одне з джерел, знайоме із західною розвідкою. "Якщо допомога відновиться і прийде швидко, то ще не все втрачено"

Виробництво зброї в Україні

Останнім часом Росія також націлилася на внутрішнє оборонне виробництво України з її далекобійною зброєю

"Якби ми говорили про це минулої осені, ми б сказали, що вони націлилися на критично важливу інфраструктуру", - сказав представник НАТО. "Зараз ми бачимо, що вони націлені не тільки на критично важливу інфраструктуру, а й на українську оборонну промислову базу".

За словами високопоставленого представника НАТО, Росія щомісяця виробляє від 115 до 130 ракет дальнього радіусу дії та від 300 до 350 ударних безпілотників односторонньої дії, створених за іранською моделлю. Хоча до війни в арсеналі Росії були тисячі ракет дальнього радіусу дії, сьогодні їхня кількість коливається в районі 700, сказав чиновник.

Останнім часом росіяни бережуть цю зброю, щоб використовувати її великими залпами, намагаючись подолати українську протиракетну оборону. І вони компенсують це збільшенням використання безпілотників, посилаючи в середньому вчетверо більше дронів на місяць, ніж минулої зими.

Мабуть, найбільшою проблемою для Росії стало виробництво танків та іншої бронетехніки. Вона випускає близько 125 танків на місяць, але переважна більшість із них - старі моделі, що пройшли модернізацію. За словами представника НАТО, близько 86% основних бойових танків, вироблених Росією 2023 року, було відремонтовано. І хоча на зберіганні у Росії перебуває близько 5000 танків, "імовірно, значна частина з них не підлягає відновленню і годиться тільки на запчастини".

Москва втратила щонайменше 2700 танків, що більш ніж удвічі перевищує загальну кількість танків, які були направлені в Україну в лютому 2022 року на початку вторгнення.

Чехія знайшла снаряди для України - головні новини

Кілька місяців уряд Чехії шукав за межами ЄС боєприпаси для України. У підсумку вдалося знайти близько 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Президент Чехії Петр Павел заявив, що снаряди поставлять Києву найближчими тижнями.

Ця ініціатива покликана допомогти покрити дефіцит снарядів в Україні. Річ у тім, що ЄС виявився нездатним виконати зобов'язання щодо передачі Україні 1 мільйона снарядів. При цьому технічно Європа може вироби ти таку кількість снарядів, але замість поставок Україні, їх продають за межі ЄС.

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