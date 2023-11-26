Країни ЄС досі продовжують продавати боєприпаси третім країнам за комерційними контрактами, попри нестачу снарядів для України.

Європа може наростити поставки боєприпасів Україні, якщо тимчасово призупинить відвантаження цієї продукції третім країнам, що не перебувають у такому становищі, як Україна. Таку думку висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю "Суспільному".

Він зазначив, що Росія досі не змогла досягти жодної стратегічної цілі, що ставила перед собою на початку вторгнення. Але небезпека полягає в тому, що Кремль мобілізує економіку та ресурси на продовження війни, і до цього факту не можна ставитися легковажно, переконаний Рінкевичс.

За його словами, в Європі "багато хто" розуміє необхідність так само мобілізувати власну оборонну промисловість. Але для цього потрібен час.

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"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної воєнної ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — пропонує Рінкевичс.

Поставки західної зброї в Україну

Як писав УНІАН, в керівництві ЄС визнали, що до березня Європа навіть спільними зусиллями, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Європейська промисловість не має потужностей на виробництво такої кількості снарядів, і тому членів ЄС закликають зробити задоволення потреб України пріоритетом.

На цьому тлі, здавалося б, стає ще важливішою допомога від США. Але за останні тижні американські поставки скоротилися через проблеми з ухваленням нової програми підтримки України та початок війни на Близькому Сході.

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