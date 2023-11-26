Європа може наростити поставки боєприпасів Україні, якщо тимчасово призупинить відвантаження цієї продукції третім країнам, що не перебувають у такому становищі, як Україна. Таку думку висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю "Суспільному".
Він зазначив, що Росія досі не змогла досягти жодної стратегічної цілі, що ставила перед собою на початку вторгнення. Але небезпека полягає в тому, що Кремль мобілізує економіку та ресурси на продовження війни, і до цього факту не можна ставитися легковажно, переконаний Рінкевичс.
За його словами, в Європі "багато хто" розуміє необхідність так само мобілізувати власну оборонну промисловість. Але для цього потрібен час.
"Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної воєнної ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", — пропонує Рінкевичс.
Поставки західної зброї в Україну
Як писав УНІАН, в керівництві ЄС визнали, що до березня Європа навіть спільними зусиллями, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Європейська промисловість не має потужностей на виробництво такої кількості снарядів, і тому членів ЄС закликають зробити задоволення потреб України пріоритетом.
На цьому тлі, здавалося б, стає ще важливішою допомога від США. Але за останні тижні американські поставки скоротилися через проблеми з ухваленням нової програми підтримки України та початок війни на Близькому Сході.