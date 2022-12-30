Кораблі цього проекту вже застосувалися росіянами у війні проти України, а також брали участь у злочинах в Сирії.

Росія ввела до складу свого флоту новий малий ракетний корабель "Град" проекту 21631 "Буян-М" - носій "Калібрів" та "Оніксів".

Як повідомляє Міноборони росіян, днями у Балтійську відбувся "врочистий ритуал підняття прапора" флоту на кораблі.

Малий ракетний корабель "Град" є десятим у серії з 12 кораблів проекту "Буян-М". Кораблі цього проекту вже застосувалися росіянами у війні проти України, а також брали участь у злочинах в Сирії.

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"Малий ракетний корабель "Град" успішно завершив державні випробування й поступив до складу з’єднання ракетних кораблів Балтійського флоту", - йдеться у повідомленні російського міністерства.

Малі ракетні кораблі проекту 21631

Серія російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів (МРК) 3-го рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море".

Офіційне призначення кораблів цього проекту – "охорона та захист економічної зони у внутрішніх морських басейнах". Насправді ж кораблі беруть участь в агресії проти України.

Станом на січень 2021 року було відомо про 9 побудованих в складі серії кораблів, ще три будували.

Корабель передбачає місце для 8 крилатих ракет типу "Онікс", у перспективі ще й "Калібрів".

Кораблі цієї серії озброєні артустановками, установками зенітних керованих ракет і кулеметами.

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 16 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Остання масштабна операція на ЧФ Росії була здійснена в жовтні. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва", потоплений ВМС України навесні 2022 року. Корабель, за словами моряків, що вижили, повинен був брати участь у захопленні Одеси.

Пізніше Росія пішла з острова Зміїний - через регулярні атаки ЗСУ, послабивши свою хватку незаконно контрольованої частини Чорного моря.

Як стверджував військовий експерт Олег Жданов, у зв'язку з постійними атаками України велика частина штабу ЧФ Росії була вивезена з окупованого Севастополя до Росії.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко говорив, що роль Чорноморського флоту "на 70% зведена нанівець, бо він вже не може виконувати свої функції".

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