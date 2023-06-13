У Німеччині американські високопосадовці обговорять питання допомоги Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі особисто приїдуть до Німеччини, де проведуть зустріч з військовими з групи сприяння безпеці в Україні.

Як йдеться у повідомленні Пентагону, після цього 15 червня військове керівництво США відбуде до Брюсселя, де відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, ініційоване Остіном.

У засіданні візьмуть участь міністри оборони ти високі військові посадовці майже з 50 країн. Як уточнили в Пентагоні, на засіданні будуть обговорювати питання подальшого надання Україні засобів для захисту своєї території.

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У Брюсселі Остін також візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО 16 червня.