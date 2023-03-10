Росія вважає, що постачання трофейної західної зброї Ірану стимулюватимуть Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні.

Росія могла дістати на полі бою деяку частину зброї та обладнання, наданого США і НАТО, і відправити їх до Ірану. Там, на думку США, Тегеран спробує перепроектувати системи.

Про це пише CNN із посиланням на чотири джерела, знайомі з цим питанням. За їхніми словами, за останній рік зафіксовано кілька випадків, коли російські сили захопили переносну зброю, включаючи протитанкові комплекси Javelin, які українські сили час від часу були змушені залишати на полі бою.

Джерела відзначають, що в багатьох із цих випадків Росія відправляла обладнання в Іран для розбирання та аналізу, щоб, імовірно, іранські військові спробували створити свою власну версію зброї.

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Росія вважає, що постачання трофейної західної зброї Ірану стимулюватимуть Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні.

Офіційні особи США не вважають, що проблема має широке поширення або є систематичною, а українські військові з самого початку війни взяли за правило повідомляти Пентагону про будь-які втрати техніки, наданої США. Проте офіційні особи США визнають, що це питання складно відстежити.

Поки невідомо, чи вдалося Ірану успішно перепроектувати будь-яку американську зброю, захоплену в Україні. Але Тегеран вже демонстрував високу майстерність у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Наприклад, ключова зброя на озброєнні Ірану, протитанкова керована ракета Toophan, була перероблена на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили вироблений в США безпілотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" і перепроектували його, щоб створити новий БпЛА, який перетнув повітряний простір Ізраїлю в 2018 році, перш ніж був збитий.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше видання WSJ писало, що Росія передала Ірану озброєння, яке окупантам вдалося захопити в боях із українською армією. Надалі Тегеран планує реконструювати озброєння та знову віддати Москві для використання у війні проти України.

Також Іран і Росія домовилися побудувати в місті Єлабуга (Республіка Татарстан) новий завод із виробництва БПЛА для війни в Україні.

Тим часом 24 лютого в США оголосили новий пакет оборонної допомоги для України на 2 мільярди доларів. Нова допомога передбачає зобов'язання США передати Україні в довгостроковій перспективі боєприпаси для HIMARS, для артилерії 155 мм і додаткові безпілотні літальні апарати і засоби для протидії ворожим безпілотникам.

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