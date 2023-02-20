Його вартість сягає 460 мільйонів доларів.

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю 460 мільйонів доларів.

Як повідомляють у Twitter репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс та журналіст видання "Голосу Америки" Остап Яриш, до нового пакету допомоги, анонсованого сьогодні президентом Джо Байденом в Києві, увійшли:

додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;

мінометні снаряди калібру 120 міліметрів;

чотири радіолокаційні системи;

додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них;

близько 2000 протитанкових ракет;

чотири бойові машини піхоти Bradley;

дві тактичні машини;

протипіхотні міни Claymore;

прилади нічного бачення,

засоби зв’язку;

медичні засоби;

запчастини для техніки.

Допомога США

Сьогодні президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва заявив про надання нового пакета військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.

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"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - заявив президент США.

19 лютого в Конгресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над окупантами у розв'язаній Росією війні.

20 січня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів, до якого увійшли сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

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