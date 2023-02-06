Йдеться про озброєння, яке окупантам вдалося вкрасти після боїв зі ЗСУ.

Росія передала Ірану озброєння, яке окупантам вдалося захопити в боях з українською армією. Раніше країни також домовилися спільно виробляти БПЛА Shahed-131/136.

За даними Wall Street Journal, надалі Тегеран планує реконструювати озброєння й знову віддати Москві для використання у війні проти України.

"За словами офіційних осіб, Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються реконструювати", - пише WSJ.

Видання відзначає посилення співпраці двох диктаторських режимів в оборонному і в економічному напрямку. Повідомляється, що Іран вже дав згоду поставити РФ свої балістичні ракети, хоча даних про реалізацію подібних поставок не надходило.

Співпраця РФ з Іраном

Напередодні стало відомо, що Москва та Тегеран домовилися про будівництво нового заводу з виробництва БПЛА для війни в Україні. Проект хочуть реалізувати в місті Єлабуга (Республіка Татарстан). Сторони розраховують створити на новому заводі не менше 6 тисяч безпілотників.

Нещодавно Москва та Тегеран об'єднали свої міжбанківські системи обміну платіжними повідомленнями, що дозволило іранським банкам співпрацювати з російськими кредиторами.

На тлі російсько-іранського альянсу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Тегеран підійшов до межі. Він сказав, що Київ готовий розірвати дипломатичні відносини з Іраном у будь-який момент.

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