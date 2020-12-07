Корпорація AVIC приступила до льотних випробувань безпілотного палубного вертольота AR-500B, першого апарату такого класу, розробленого в Китаї.
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Зазначається, що під час першого польоту, тривалість якого склала близько півгодини, апарат виконав зліт, висіння, кілька маневрів і посадку. Проведені перевірки визнані успішними.
Палубні безпілотні вертольоти на флоті: завдання
Подібні літальні апарати покликані виконувати кілька завдань: розширення розвідувальних можливостей кораблів, пошуково-рятувальні операції.
Завдяки невеликим палубним безпілотним вертольотам у флоту з'являється можливість оснастити безпілотниками невеликі кораблі без внесення в їхню конструкцію серйозних змін.
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