Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України дві системи ППО Skynex.
Компанія підтвердила замовлення в п'ятницю, але не назвала країну-одержувача озброєння. Але за інформацією з урядових кіл, це - Україна, пише Handelsblatt.
Поставка систем запланована на початок 2024 року. Rheinmetall оцінює дві системи в 182 мільйони євро. Також близько 12 млн євро підуть на вантажівки HX для цих систем.
Витрати федеральний уряд Німеччини має намір взяти на себе. В даний час вивчається, які статті бюджету можуть бути використані для цих цілей.
Система Skynex - що відомо
Skynex призначений для протиповітряної оборони ближньої дії. Як і зенітний танк Gepard, вже поставлений в Україну Німеччиною, система збиває атакуючі безпілотники або крилаті ракети 35-мм боєприпасами.
Skynex від Rheinmetall призначений для захисту України від російських авіаударів Росії.
Однією з переваг Skynex є відносна дешевизна боєприпасів. Наприклад, збити літак за допомогою Skynex коштує близько 4 тис.євро.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, раніше німецький уряд схвалив новий пакет допомоги Україні на 1,9 мільярда євро. Поставки йтимуть як безпосередньо зі складів Міноборони ФРН, так і від німецьких зброярів. Також у суму закладено кошти на виплати країнам ЄС, які передають Україні власну зброю.
Нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зараз отримує військову допомогу щонайменше з двох десятків країн. Серед інших, глава МЗС вдячний Німеччині за рішення посилити українську ППО і передачу додаткових семи зенітних установок Gepard.
Також, на початку листопада, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який містить ракети ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS.
Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що США виділять для України ще 275 мільйонів доларів. Що саме США нададуть Україні, в Білому домі не повідомили. Але раніше видання Reuters вже писало, що Пентагон також включить до переліку.