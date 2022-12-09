Система Skynex може збивати безпілотники і крилаті ракети з близької відстані, і до 99% дешевше, ніж за допомогою звичайних ракет ППО.

Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України дві системи ППО Skynex.

Компанія підтвердила замовлення в п'ятницю, але не назвала країну-одержувача озброєння. Але за інформацією з урядових кіл, це - Україна, пише Handelsblatt.

Поставка систем запланована на початок 2024 року. Rheinmetall оцінює дві системи в 182 мільйони євро. Також близько 12 млн євро підуть на вантажівки HX для цих систем.

Витрати федеральний уряд Німеччини має намір взяти на себе. В даний час вивчається, які статті бюджету можуть бути використані для цих цілей.

Система Skynex - що відомо

Skynex призначений для протиповітряної оборони ближньої дії. Як і зенітний танк Gepard, вже поставлений в Україну Німеччиною, система збиває атакуючі безпілотники або крилаті ракети 35-мм боєприпасами.

Skynex від Rheinmetall призначений для захисту України від російських авіаударів Росії.

Однією з переваг Skynex є відносна дешевизна боєприпасів. Наприклад, збити літак за допомогою Skynex коштує близько 4 тис.євро.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, раніше німецький уряд схвалив новий пакет допомоги Україні на 1,9 мільярда євро. Поставки йтимуть як безпосередньо зі складів Міноборони ФРН, так і від німецьких зброярів. Також у суму закладено кошти на виплати країнам ЄС, які передають Україні власну зброю.

Нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зараз отримує військову допомогу щонайменше з двох десятків країн. Серед інших, глава МЗС вдячний Німеччині за рішення посилити українську ППО і передачу додаткових семи зенітних установок Gepard.

Також, на початку листопада, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який містить ракети ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS.

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що США виділять для України ще 275 мільйонів доларів. Що саме США нададуть Україні, в Білому домі не повідомили. Але раніше видання Reuters вже писало, що Пентагон також включить до переліку.

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