До нього увійшли, зокрема, 7 САУ GEPARD.

Німецький уряд схвалив новий пакет допомоги Україні на 1,9 мільярда євро, йдеться на сайті Бундестагу.

Поставки йтимуть як безпосередньо зі складів Міноборони ФРН, так і від німецьких зброярів. Також у суму закладені кошти на виплати країнам ЄС, що передають Україні власну зброю.

Серед іншого, Україні передадуть 7 самохідних зенітних установок GEPARD.

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За даними німецького уряду, цього тижня Україна отримала: три мотоукладальні танки BEAVER, 8 надводних безпілотників, 12 систем для охорони кордону, 4 тисячі спальних мішків, запчастини до гелікоптерів Мі-24 і 30 "швидких".

Роль Німеччини у підтримці України

Згідно з моніторингом Кільського Інституту світової економіки, Польща - лідер з постачання обіцяного Україні озброєння. Сполучені Штати Америки тим часом поставили тільки 38,4% обіцяного озброєння. Німеччина також сильно відстає: країна обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на критику через низьку інтенсивність поставок зброї Україні, заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні з такою ж інтенсивністю, як це робить влада США.

Водночас соцопитування свідчать про те, що в Німеччині стало більше прихильників дипломатичного завершення війни в Україні. Крім того, серед громадян Німеччини не спостерігається підтримки збільшення військової допомоги Україні.

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