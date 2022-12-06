Міністр закордонних справ закликав союзників збільшити потужності з виготовлення зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі отримує безпекову допомогу з щонайменше двох десятків країн.

"Попередні тижні були особливо результативними у забезпеченні потреб ЗСУ у системах протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських системах великого калібру, реактивних системах залпового вогню, бойових броньованих машин, а також боєприпасів до всіх видів цих озброєнь", - заявив Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Також міністр додав, що продовжується постачання в Україну раніше оголошених пакетів допомоги з щонайменше двох десятків країн. Насамперед, йдеться про США, Велику Британію, Австралію, Данію, Грецію, Естонію, Іспанію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Словаччину, Чехію, Фінляндію, Францію та Швецію.

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Кулеба відзначив, що Україна вдячна друзям за критично необхідну допомогу.

"Маємо гарні новини за результатами міністерської зустрічі НАТО (яка 29-30 листопада відбулася у Бухаресті - УНІАН). Союзники оголосили про передачу Україні артилерії калібру 155 мм, снарядів та бронемашин. Все це прибуде в Україну та посилить наші Збройні сили", - сказав Кулеба.

Також він висловив особливу вдячність американським партнерам. "На початку грудня Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво зенітних ракетних комплексів NASAMS для Збройних сил України на суму понад 1,2 млрд доларів", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна має великі сподівання на болгарських друзів, які "попри внутрішню дискусію намагаються знайти можливість допомогти нам у спротиві агресору".

Також міністр додав, що сподівається на пришвидшення постачання військової допомоги від Італії в рамках вже ухвалених рішень та на формування нового пакету допомоги.

Крім того, глава МЗС вдячний Німеччині за рішення посилити українську ППО та передачу додаткових семи зенітних установок Gepard.

Окремо Кулеба зазначив, що закликав союзників збільшити потужності з виготовлення зброї, аби Україна мала достатньо засобів для оборони.

"Я наголошував, що українська протиповітряна система має бути інтегрована з системою ППО НАТО, що відповідатиме спільним інтересам України та Альянсу", - сказав Кулеба.

Військова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного втргнення Росії 24 лютого країни Заходу почали постачати Україні зброю та іншу військову допомогу для відбиття путінської агресії.

Наприклад, нещодавно Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Голова британського уряду Ріші Сунак заявив, що Лондон надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.

Також, Рада міністрів Італії одноголосно схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року. Зокрема, розглядається надання зенітно-ракетних комплексів для захисту обʼєктів інфраструктури від російських атак з повітря.

Раніше, на початку листопада, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який містить ракети ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод та зимове захисне спорядження. Також міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи протиповітряної оборони.

Сьогодні, 6 грудня, Дмитро Кулеба заявив, що переговори України і США про передачу танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot йдуть непросто, але тривають.

Також в Україні очікують від Німеччини передачі комплексів Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder.

При цьому стало відомо, що враховуючи масштаби війни в Україні, 20 із 30 країн-членів НАТО уже вичерпали свої ресурси для постачання зброї нашій державі, а поповнення запасів зброї для них виявилося досить важким процесом. На тлі попиту на озброєння, що значно збільшився, західні компанії збільшують виробництво зброї.

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