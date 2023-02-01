Зазначається, що ракети GLSDB можуть бити на 150 кілометрів.

Вашингтон вже в наступному пакеті військової допомоги може оголосити про постачання далекобійних ракет. Очікується, що це відбудеться вже наприкінці цього тижня.

За інформацією видання The Wall Street Journal, офіційний анонс пакету військової допомоги від США відбудеться в п'ятницю, 3 лютого.

При цьому зазначено, що далекобійні ракети поставлять в Україну в рамках ініціативи зі сприяння безпеці України. Відзначається, що озброєння, яке поставляється в рамках цієї ініціативи, доставляється в Україну довше, ніж зброя та обладнання з американських складів.

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Варто відзначити, що ракети GLSDB можуть бити на 150 кілометрів, що більше, ніж у інших ракет, які отримала Україна. Такі снаряди використовуються для РСЗВ HIMARS.

Далекобійні ракети для України - що відомо

Україна неодноразово закликала Захід передати ЗСУ далекобійні ракети, щоб бити по скупченнях військ РФ в тилу. Американські військові згодні, що ATACMS до HIMARS необхідні для деокупації тимчасово захоплених росіянами територій, зокрема, українського Криму.

Водночас у США прохання постійно відкидають, побоюючись ескалації на фронті. Крім того, в США і країнах Європи стали звучати негативні заяви щодо передової авіації.

31 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ веде активні переговори про розблокування рішень з надання Збройним силам реактивних винищувачів і далекобійних ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

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